Alerta en EEUU: un auto embistió contra el vallado del Capitolio

El Capitolio de Estados Unidos se encuentra bajo un cierre temporal de emergencia por una “amenaza de seguridad exterior”, informó este viernes la policía, sin ofrecer más detalles.



“Debido a una amenaza de seguridad externa. No se permite la entrada ni salida de todos los edificios del Capitolio de EEUU en este momento. Se puede mover dentro de los edificios pero mantenerse alejado de ventanas y puertas”, indicó el mensaje de la policía a las oficinas de los congresistas.



Un automóvil embistió una barricada frente al Capitolio, hiriendo a dos oficiales de la Policía del Capitolio y provocando que el conductor recibiera un disparo, dijeron dos funcionarios policiales a The Associated Press.



“Un sospechoso está bajo custodia. Ambos oficiales están heridos. Los tres han sido transportados al hospital”, dijo el departamento de policía del Capitolio de Estados Unidos en Twitter.



Al menos uno de los dos oficiales se encontraba en estado grave, mientras que el conductor se encontraba en estado crítico.



Docenas de coches de policía, marcados y sin marcar, se dirigieron hacia el edificio del Capitolio. Todos los caminos que conducen al complejo fueron bloqueados por policías o agentes de policía.



Se vio un helicóptero sobrevolando y se ordenó a los observadores que abandonaran el área. Los videos de la escena mostraron lo que parecían ser dos personas en camillas cargadas en ambulancias.



La policía del Capitolio informó que el accidente ocurrió en un puesto de control cerca del Capitolio.



Recién en las últimas semanas, las autoridades habían comenzado a retirar el anillo exterior de vallas altas con alambre de púas erigidas alrededor del extenso complejo del Capitolio tras el ataque el 6 de enero por parte de miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump.