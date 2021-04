Bloqueo del Canal de Suez: estiman daños y pérdidas por US$1.000 millones

Mientras los submarinistas analizan el casco del Ever Given para ver si puede seguir navegando, se empieza a cuestionar quién debe pagar por las pérdidas ocasionadas durante el bloqueo del canal de Suez.



"Se calcularán el daño y las pérdidas y cuánto han consumido las máquinas de dragado. El estimado alcanzará los US$1.000 millones o quizás un poco más. Es un derecho que tiene Egipto", dijo este miércoles Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS), sin especificar quién debe pagar ese dinero ni si Egipto ya reclamó la compensación.



Esa cifra estaría calculada en función de las cuotas de tránsito perdidas, el daño a la vía acuática durante el drenaje, los esfuerzos por reflotar el carguero y los costos por equipamiento y material.



Rabie dijo en la televisión egipcia que el incidente dañó la reputación del Egipto. "El país debería recibir lo que merece", agregó.



Los investigadores empezaron su trabajo el miércoles al tener acceso al Ever Given, que una vez que fue reflotado el lunes se encuentra ahora en la zona del Gran Lago Amargo, un área más amplia del canal donde puede estar parado sin interrumpir el paso.



El barco, de 400 metros de largo, quedó varado en diagonal en el canal de Suez el 23 de marzo durante casi una semana, lo que provocó el bloqueo de una de las principales rutas marítimas comerciales del mundo.



La causa inicial se atribuyó a los fuertes vientos, pero ahora los investigadores quieren comprobar si hubo algún error técnico o humano.



¿Quién paga?



Y la causa es importante de cara a las inminentes acciones legales por compensaciones y por determinar quién debe pagar por los retrasos.



Rabie cree que hubo errores técnicos y humanos y no considera que el viento fuera la razón principal.



"El canal nunca se ha cerrado por mal tiempo", dijo el lunes. Y también negó que el enorme tamaño del barco fuera la causa, ya que "incluso cargueros mayores" atraviesan la vía.



Rabie también descartó que los dos pilotos del canal que estaban a bordo de Ever Given para guiarlos no son responsables. "Tienen un alto nivel y son altamente competentes", defendió.



Shoei Kisen, la firma japonesa propietaria del Ever Given, dijo que no había recibido de momento ningún reclamo ni demanda legal por el bloqueo provocado por el carguero.



"Estamos todavía investigando la causa del incidente y el costo, incluyendo el pago del seguro y posibles compensaciones por daños", dijo a la agencia Reuters Yumi Shinohara, del departamento de gestión de fletes de Shoei Kisen.



Se ha informado que la firma japonesa tiene un seguro por US$3.000 millones en caso de posibles reclamos.



Debido a las pérdidas por bienes perecederos o por la alteración en la cadena de suministros, puede haber reclamos tanto de los propietarios de la carga del Ever Given como de los otros barcos que se han visto retrasados.



Por su parte, Evergreen Marine, la empresa basada en Taiwán encargada de fletar el barco, dijo este jueves que no es responsable de los retrasos en la distribución de la carga que transporta el barco que, según las autoridades, no se moverá de la zona actual hasta que la investigación termine.



"No hay casi ninguna posibilidad de que se nos reclame una compensación", descartó el presidente de Evergreen Marine, Eric Hsieh.



El agente de Evergreen en Egipto, Mohamed Bahaa, dijo que no espera una disputa entre su empresa y la Autoridad del Canal de Suez.



Rabie dijo que es improbable que el barco y la carga que transporta (casi 20.000 contenedores) permanezcan en Egipto en caso de que el asunto de la indemnización acabe en los tribunales.



Ola de reclamos



Se espera además que el bloqueo genere una ola de reclamos a las aseguradoras. Por ejemplo, la compañía de seguros Lloyd's, basada en Londres, espera "grandes pérdidas" de US$100 millones o más, según dijo esta semana su presidente, Bruce Carnegie-Brown.



Guy Platten, secretario general de la Cámara Internacional de Transporte Marítimo, dijo que va a tomar tiempo antes de que la industria se recupere de las consecuencias del bloqueo.



"Ahora están con prisa por que los barcos crucen el canal, lo que tendrá efectos en los puertos de destino porque se congestionarán. Eso significa que también habrá retrasos", dijo Platten a la BBC.