Coronavirus: Panamá autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado este jueves que se aprobó en el país el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V.



"Una vez presentada la solicitud comunicamos que hemos aprobado otorgar la autorización de uso de emergencia al producto Gam-COVID-Vac (Sputnik V)", se lee en el comunicado dirigido al Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, que desarrolló el fármaco.



La directora de la institución, Elvia Lau, precisó que esta autorización será válida hasta cuando se promulgue una declaración del cese de la emergencia nacional por la pandemia o se decida lo contrario.



En ese sentido, las autoridades sanitarias del país precisaron que esta aprobación no constituye un registro sanitario y que están trabajando en la documentación necesaria para su importación.



Al respecto el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), señaló que Panamá se convirtió en el 59.° país en aprobar la vacuna Sputnik V y destacó que el fármaco ruso ocupa el segundo lugar entre las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial en términos de la cantidad de aprobaciones emitidas por los reguladores gubernamentales.



"La decisión de las autoridades reguladoras de Panamá de aprobar el uso de Sputnik V proporcionará acceso a la vacuna rusa segura y eficaz. Sputnik V es ampliamente reconocida en todo el mundo como una de las principales vacunas para combatir el coronavirus y poner fin a la pandemia", comentó Kirill Dmítriev, director general del RDIF.



La vacuna rusa tiene una eficacia de un 91,6 % contra el coronavirus, según los resultados preliminares publicados en febrero por la prestigiosa revista científica The Lancet y que mostraron que no tiene efectos secundarios graves y es eficaz para todos los grupos de edad.



La lista de países y territorios que ya han autorizado el uso de Sputnik V suma más de 50, incluidos Rusia, Bielorrusia, Argentina, Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Irán, República de Guinea, Túnez, Armenia, México y Nicaragua, entre otros.