Francia espera un récord de contagios de covid-19 en una semana

El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, pronosticó que el pico de contagios en esta tercera ola de coronavirus que atraviesa el país se alcance en siete a diez días, aunque el número de enfermos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) seguirá aumentando todavía un tiempo, hasta finales de abril.



En una entrevista con la emisora France Inter este jueves, tras los anuncios del miércoles por la noche del presidente galo, Emmanuel Macron, sobre la extensión de las reglas de confinamiento en toda Francia, Véran explicó que “hacen falta entre siete y diez días para que las medidas sean eficaces, para que se pueda evaluar su eficacia”.



Además, “si todo va bien”, se necesitarán otras dos semanas para que ese retroceso de las infecciones tenga su efecto en la disminución de los enfermos que están en las UCI, donde actualmente hay 5.053 pacientes, una cifra superior a la del pico de la segunda ola a mediados de noviembre.



El ministro se mostró convencido de que va a funcionar el nuevo régimen de restricciones que a partir del domingo se aplicará a todo el país, y no solo a los 19 departamentos con más incidencia de casos de coronavirus.



Para ilustrarlo dijo que el pasado sábado el aumento de contagios en esos 19 departamentos fue únicamente del 1%, mientras en el resto del país la subida fue del 20%. En la jornada del miércoles se comunicaron 59.038 nuevas infecciones y 303 muertes en los hospitales.



Las restricciones implican, en particular, la prohibición a las personas de todo desplazamiento más allá de un radio de 10 kilómetros en torno a su domicilio, salvo que exista una motivación válida, en particular laboral, familiar o sanitaria.



También deberán bajar las persianas en toda Francia los comercios que no se consideran esenciales, mientras que las escuelas y los colegios permanecerán cerrados entre tres y cuatro semanas a partir del sábado.



Véran indicó que con las previsiones del Gobierno, las restricciones que están en vigor desde finales de octubre, con todos los establecimientos de vida social clausurados (bares, restaurantes, cines, teatros, salas de espectáculos o gimnasios), deberían poder levantarse a partir de mediados de mayo.



En un horizonte más lejano se mostró “convencido de que los franceses tendrán vacaciones este verano” y “una vida próxima a la normalidad”, aunque se mostró cauto sobre si será posible hacer viajes al extranjero.