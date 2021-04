“Petrolero fantasma” puede causar una gran catástrofe ecológica en Oriente Medio

Un enorme petrolero abandonado hace más de cinco años con más de un millón de barriles de petróleo en sus bodegas amenaza con desatar una catástrofe ambiental en la región de Oriente Medio, según lo advirtió el embajador de Yemen en Rusia, Ahmed Salem al-Vaheishi, en una entrevista con TASS.



El superpetrolero Safer fue abandonado frente a las costas de Yemen al inicio de la guerra civil de ese país en 2015, cerca del puerto de Hudaydah, actualmente en manos de los rebeles hutíes.



Prácticamente desde el comienzo mismo de las hostilidades, el barco, que pertenecía a la Corporación de Petróleo y Gas de Yemen, no ha tenido mantenimiento.



El embajador denuncia que los hutíes están utilizando el barco para chantajear a la comunidad internacional. "El petrolero es una bomba de relojería para Yemen y los países de la región", alertó el diplomático.



El pasado 2 de febrero, desde la ONU se indicó que la milicia hutí había rechazado la llegada de un equipo técnico al petrolero y que el programa de despliegue del equipo no se había establecido.



"El riesgo de derrame de materias primas de un buque con fugas aumenta el peligro para el medio ambiente del Mar Rojo", indicó Al Vaheishi.



"Las consecuencias de desastre ambiental irán más allá del Mar Rojo y afectarán a los mares adyacentes. Por lo tanto, pedimos a la amiga Rusia que haga todos los esfuerzos posibles para poner fin a la amenaza ambiental que representa el petrolero y obligar a los hutíes a permitir que el equipo de la ONU evalúe el daño y realice trabajos de reparación en el barco", añadió.



El buque es una terminal flotante de almacenamiento y descarga que se utilizó como plataforma para los barcos que cargan petróleo crudo del oleoducto Marib-Ras Isa. El barco todavía contiene 1,14 millones de barriles de petróleo, cuatro veces la cantidad de petróleo liberado en el derrame del Exxon Valdez de 1989, considerado como uno de los peores desastres ambientales causados por el hombre en la historia.



En diciembre de 2020 un grupo científicos ecologistas publicó un estudio de un equipo internacional de científicos, publicado en Frontiers in Marine Science, en el que se advierte que el barco está en su etapa final de decadencia y que en cualquier momento podría hundirse si no se toman medidas urgentes. (RT)