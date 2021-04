Dos nenas fueron lanzadas desde lo alto de valla fronteriza de México con EEUU

Foto: Sección de la barrera fronteriza entre México y EEUU, en Playas de Tijuana

Las niñas fueron transportadas a una estación de CBP en Santa Teresa, en Nuevo México, para ser revisadas por médicos y luego llevadas a un hospital que las dio de alta. Ahora están en custodia de ese organismo.



"El martes en la noche un agente en Santa Teresa que utilizaba una cámara tecnológica observó a un traficante lanzando a dos menores por una barrera fronteriza de 14 pies de alto (4 metros)", informó hoy la patrulla fronteriza en un comunicado.



El operador de la cámara alertó a agentes de un retén que se dirigieron a la localidad donde ocurrió el incidente.



La jefa de la sección fronteriza de El Paso, Gloria Chávez, se declaró "consternada por la forma en la que los traficantes arrojaron vilmente a menores inocentes de una barrera de 14 pies la noche pasada".



Chavez señaló que los agentes estadounidenses están trabajando con las autoridades en México para identificar a los responsables.



"Si no fuera por la vigilancia de nuestros agentes utilizando tecnología móvil, estas dos hermanas de muy corta edad habrían quedado expuestas a las rudas condiciones del desierto durante horas", advirtió la funcionaria, según la agencia AFP.



Estados Unidos enfrenta hace años un fuerte aumento en la llegada a la frontera de migrantes, principalmente centroamericanos que buscan huir de la pobreza y la violencia en sus países, con un promedio reciente de casi 500 niños no acompañados que cruzan cada día.



El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta presiones para gestionar la situación en la frontera y albergar a los menores no acompañados, y dispuso que la vice Kamala Harris se ocupara personalmente de la cuestión.



Según estadísticas oficiales, el martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tenía a su cuidado 12.918 niños migrantes, mientras que CBP albergaba a 5.285.



Télam.