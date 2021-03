Coronavirus: Francia decretó la cuarentena total por un mes en todo el país

Francia entra en cuarentena total hasta mayo. Así lo anunció el gobierno de Emmanuel Macron tras analizar las medidas posibles mientras el país europeo atraviesa su peor momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus.



Ayer sus autoridades sanitarias reportaran un incesante agravamiento de la situación epidemiológica y sanitaria que desembocó este miércoles en el anuncio de otro confinamiento.



La decisión tomada por Macron tendrá efecto durante todo el mes de abril y fue tomada ante el incremento de casos de coronavirus y el alto nivel de ocupación de camas de terapia intensiva.



La cuarentena total en Francia implicará el cierre de los comercios no esenciales, los gastronómicos funcionarán solo con modalidad delivery, las escuelas primarias y secundarias permanecerán cerradas por cuatro semanas, habrá restricción de circulación entre las regiones, y las personas no podrán estar a más de 10 kilómetros de sus casas.



El Ejecutivo presidido por Emmanuel Macron tuvo este miércoles mañana una nueva reunión de emergencia con las autoridades sanitarias, que ya venían planteando que la pandemia estaba fuera de control y no descartaban el nuevo confinamiento para todo el país.



El pasado 20 de marzo, el Gobierno habìa endurecido las restricciones para los departamentos y las localidades más afectadas, entre ellas la región de París, aunque no habían afectado demasiado a la libre circulación de los ciudadanos, pues muchos establecimientos permanecen abiertos y se permitían reuniones al aire libre, aunque con poca gente, algo que quedará prohibido hasta mayo. Minutouno.com