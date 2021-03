OMS pidió una investigación profunda sobre origen del coronavirus en laboratorio

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este martes una nueva investigación sobre la hipótesis de un escape del virus de la Covid-19 de un laboratorio de China y criticó la falta de acceso a información del equipo de expertos que investigó el origen del coronavirus en ese país.



Aunque los investigadores concluyeron en su informe final que la hipótesis de que el coronavirus se escapó de un laboratorio de la ciudad central china de Wuhan es poco probable, Tedros opinó que esa posibilidad "requiere más investigación" y aseguró que está "dispuesto a desplegar" una nueva misión.



Acompañado de los expertos de la OMS y científicos chinos durante la presentación del oficial del informe, el jefe del organismo de salud de la ONU dijo que la investigación permitió avanzar "de forma importante", en conocimiento a la vez que generó nuevas dudas que "necesitan otros estudios". El documento oficial Publicado este lunes por varios medios antes de su presentación formal, considera que es "extremadamente improbable" que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio.



Según el documento, los expertos se inclinan por la teoría hasta ahora aceptada de que el virus se transmitió de un primer animal, probablemente un murciélago, al hombre, vía otro animal que actuó como intermediario y que aún no fue identificado.



El informe era aguardado con suma expectación porque sus hallazgos podrían ayudar a los científicos a evitar futuras pandemias, pero también es altamente delicado porque China ha rechazado fuertemente cualquier insinuación de que es responsable de la pandemia.



Varios retrasos en la publicación del informe habían generado suspicacias sobre si China no estaba intentando sesgar sus conclusiones.



En ese sentido, el jefe de la OMS se quejó de las "dificultades" que se encontraron los expertos para "acceder a los datos originales" mientras estuvieron en China.



El grupo, que realizó su investigación en Wuhan, la ciudad del centro de China donde primero se detectó el virus, en diciembre de 2019, tampoco descartó la posibilidad de que el virus haya llegado en carne congelada, una idea que Beijing defiende, considerando que es algo "posible".



La Unión Europea (UE) dijo este martes que la divulgación del informe era "un útil primer paso".



"Aunque lamentamos que el estudio haya tardado tanto en comenzar, el tardío desplazamiento de expertos y la escasa disponibilidad de muestras e informaciones, consideramos que el estudio realizado hasta ahora y el informe divulgado hoy son un útil primer paso", señaló la UE en un comunicado.



Por su parte, el exjefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo tachó de "farsa" la investigación y acusó a China y a la OMS de continuar con una "campaña de desinformación".



Según expresó Pompeo en Twitter, Tedros "colaboró" con China "para ocultar la transmisión de persona a persona en una coyuntura crítica".





Pompeo encabezó el año pasado la ofensiva del Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump para acusar a China de ser responsable de permitir que la pandemia se extendiera por el mundo, y a la OMS de haber fracasado en su misión en aras de no limitar el poder de Beijing.



En particular, Pompeo afirmó tener evidencia que mostraba que el coronavirus podría haber venido del Instituto de Virología en Wuhan.



"El Instituto de Virología de Wuhan sigue siendo la fuente más probable del virus, y la OMS es cómplice", reafirmó Pompeo y defendió la retirada de Estados Unidos de la agencia de la ONU, cuyo regreso dispuso el nuevo presidente Joe Biden.



El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, aún no hizo comentarios sobre el informe.