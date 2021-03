Uruguay: secuestraron 600 kilos de cocaína con la cara del “Chapo” Guzmán

Combate al narcotráfico

En los primeros días de agosto se comenzó a investigar. Había información de que una banda criminal, con delincuentes uruguayos, brasileños, paraguayos y cubanos, intentaría utilizar a Uruguay como ruta de tránsito de droga. La cocaína ya había entrado al país. La hipótesis principal, como otras veces, es que los narcotraficantes arrojaron los paquetes por el norte del territorio en avionetas.Luego de ese paso comienza la logística: mover la droga e intentar trasladarla por el territorio para finalmente llevarla al mar con destino a Europa. Pero el plan fue frustrado por un minucioso trabajo de inteligencia por parte de efectivos de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Droga (Dgrtid), dirigidos por la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, y con apoyo de la Dirección de investigación de la Prefectura Naval.Había que esperar el momento exacto para dar el golpe que permitiera detener a la banda criminal e incautar la droga que pensaban trasladar a Europa.Fueron ocho meses en los que fuerzas del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa trabajaron realizando tareas de vigilancia estáticas y dinámicas. Es decir, de observación en un lugar en determinados en puntos fijos y otras de análisis. El momento del golpe llegó entre el pasado sábado y el domingo.En ese lapso se coordinaron 18 allanamientos simultáneos en seis departamentos del país: Montevideo, Rivera, Canelones, Tacuarembó, Artigas y Río Negro. Quince personas detenidas, 606 kilos de cocaína pura, ocho vehículos, armas, US$ 100.000 y una lancha fue el resultado que se obtuvo a partir de la “Operación Árabe”, como se le denominó a la investigación.En una chacra de Canelones hallaron la lancha que, dentro, tenía unos 300 kilos de la droga. Según indicaron fuentes de la investigación a El País, la idea era partir con ese vehículo marítimo con los paquetes de droga y contaminar después un buque en ultramar para que siguiera su destino rumbo a Europa. En España la droga incautada tiene un valor de unos US$ 18.000.000. En otros lados de Europa, incluso, puede triplicarse el valor.Entre las armas incautadas había un revolver Glock, que le había sido robado a un policía en el año 2012. La lancha incautada puede alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora, por lo cual se cree que era adecuada para hacer llegar a buques mar adentro los ladrillos, que tenían impresa la cara del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.De las 15 personas detenidas, tres fueron dejadas en libertad, dos condenadas y el resto aún está bajo la investigación de la fiscal Mónica Ferrero.La indagatoria permitirá conocer más detalles de cómo operaba este grupo delictivo en el país y cómo se organizó para utilizar a Uruguay como vehículo de droga hasta Europa. Plan que finalmente fue frustrado por un trabajo conjunto de Fiscalía, Interior y Defensa.En los últimos 18 días se logró incautar 1.600 kilos de cocaína. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, indicó a El País que “la lucha contra el narcotráfico es la madre de todas las batallas contra el crimen”. “La droga es el germen del delito y conecta con las formas más violentas, que llevan a los delitos más graves”, explicó el jerarca.En ese sentido, el secretario de Estado indicó que en lo que va de la gestión se han desarticulado más de 1.000 bocas de pasta base.“Queremos que la sociedad sepa que seguimos esta lucha tanto contra el microtráfico como contra las grandes organizaciones. Contra el grande y contra el chico, y trabajamos para que Uruguay no sea ni destino ni ruta para la droga. Queremos cortar el circuito y por eso llevamos incautados en los últimos 18 días 1.600 kilos de cocaína y más de 180 kilos de pasta base”, agregó.El ministro del Interior, el ministro de Defensa, Javier García, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, brindaron ayer una conferencia de prensa para destacar el trabajo conjunto que permitió la importante incautación de cocaína y la detención de los criminales.“Es un muy fuerte mensaje porque se da un importantísimo golpe al narcotráfico”, valoró Larrañaga.García, en tanto, se refirió al trabajo coordinado e informó que también la Fuerza Aérea Uruguaya participó “con alguna tecnología necesaria para profundizar la investigación”.“Quiero ratificar el compromiso, la voluntad política e institucional del gobierno en enfrentar con todos sus recursos al narcotráfico, e incluyo a la Fiscalía y el Poder Judicial”, señaló García.A su turno, Díaz también destacó la cantidad de droga incautada y el valor que significa en el mercado europeo. En ese sentido, sentenció: “Vamos a seguir en esta auténtica política criminal de Estado, que es la persecución del narcotráfico, tanto en el macrotráfico como en el micro”. Fuente: (ElPaís).-