Reflotaron el barco encallado y se reanuda la navegación en el Canal de Suez

Internacionales Desencallaron parcialmente el buque mercante que bloquea el canal de Suez

Tras seis días atravesado en uno de los tramos más angostos del Canal de Suez, el buque de bandera panameña Ever Given fue reflotado finalmente este lunes logrando reanudarse la actividad marítima, según informó la Autoridad del canal.La primera alegría de los equipos que trataban de desbloquear la estratégica vía marítima llegaba a primera hora de este lunes. El buque era reflotado parcialmente entre el júbilo de los remolcadores, a la espera de unas nuevas maniobras que, unas horas después, permitieron la reapertura de la navegación marítima."El buque portacontenedores panameño Ever Given ha comenzado a ser reflotado con éxito después de que respondiera a las últimas maniobras de remolque", señalaba en las primeras horas del día el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, el general Osama Rabie.La actividad se centró en inyectar agua a alta presión bajo la proa del barco para retirar la arena y la arcilla y aprovechar una marea favorable para así liberarlo por completo.El buque -de 400 metros de eslora y 220.000 toneladas- será conducido hasta el Gran Lago Amargo, donde será sometido a un examen técnico.Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, la empresa de salvamento holandesa contratada por Egipto para colaborar en la operación apuntaba que la liberación de la popa era la parte más sencilla. "La buena noticia es que la popa ha sido liberada pero es la parte más sencilla de la misión", indicaba Berdowski matizando que, a su juicio, la fase más delicada era precisamente la parte delantera del buque.El mayor reto sigue siendo lograr encauzar el rumbo de un coloso sin modificar su carga. Este domingo Egipto dio la orden de preparar los equipos necesarios, entre ellos una grúa, en caso de que sea necesario retirar cientos de contenedores del barco para aligerar su peso. Es la opción menos deseada porque supondría prolongar durante días o semanas el bloqueo de la ruta más corta entre Europa y Asia cuyo cierre causa al país árabe pérdidas diarias que rondan entre los 12 y los 14 millones de dólares.El cierre de una vía marítima por la que cruza el 10 por ciento del comercio global, vital para el transporte de petróleo y gas desde Oriente Próximo hacia Europa y Asia, ha dejado a cerca de 400 barcos atrapados en el Canal o sus inmediaciones y ha obligado en los últimos días a las compañías de transporte a redirigir sus embarcaciones hacia la costa sur de África, una alternativa que añade dos semanas de demora y cientos de miles de dólares en combustible.La interrupción ha retenido diariamente 9.000 millones de dólares del comercio mundial en una coyuntura marcada por unas cadenas de distribución ya de por sí debilitadas por la propagación de la Covid-19, entre temores de desabastecimiento y aumento de los costes para los consumidores. Los progresos han comenzado a reflejarse en los mercados. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, sufrió una caída de 0,45 dólares al inicio de la jornada.Si se cumplen las previsiones más optimistas y el Ever Given deja expedito el camino, el monumental atasco de barcos que ha provocado necesitaría al menos diez días en ser solventado, según empresas del sector. La Autoridad del Canal, por su parte, se ha comprometido a realizarlo en un plazo récord de entre dos y tres días. El gigante Maersk advierte de que la interrupción causada podría requerir semanas o meses para volver a la normalidad.Aún es una incógnita si la mole podrá continuar su periplo hacia el puerto de Rotterdam o si precisará de reparaciones. La empresa propietaria ha asegurado que el motor funciona y que se dirigirá hacia el norte cuando sea liberado.