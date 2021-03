Desencallaron parcialmente el buque mercante que bloquea el canal de Suez

El buque mercante Ever Given fue parcialmente liberado de las orillas del canal de Suez, lo que aumenta las posibilidades de que la importante vía fluvial sea reabierta luego de permaneciera casi una semana bloqueada.Así lo confirmó el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping, que detalló que el buque ha sido reflotado a las 4.30 hora local y que “está asegurado”.El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabi, anunció en la madrugada de este lunes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes que han operado desde cuatro direcciones diferentes. “No hemos terminado todavía, pero se ha movido”, dijo.A pesar de haber conseguido desencallar al buque, por el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo.El portacontenedores “Ever Given”, de 400 metros de eslora que está atravesado en el Canal de Suez desde hace casi una semana, ha “girado” pero todavía no flota, declaró este lunes a la AFP un portavoz de Shoei Kisen, la empresa japonesa propietaria del navío.El portacontenedores “Ever Given” empezó a moverse y fue reorientado en un 80″ en la “dirección correcta”, anunció este lunes la Autoridad del Canal (SCA).“La posición del navío fue reorientada en un 80% en la dirección correcta”, afirmó Osama Rabie, presidente de la SCA, citado en el comunicado.“La popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba a solo cuatro metros”, agregó el comunicado.El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.Por su parte, Bloomberg citó a varios expertos quienes aseguraron diciendo que el Ever Given en el Canal de Suez había sido liberado. Los sitios web de seguimiento de barcos confirmaron lo dicho al mostrar que el portacontendores se había movido de su posición.La información satelital mostró que el barco se había enderezado, con la proa apuntando en dirección opuesta a la orilla este.Este domingo, las autoridades egipcias realizaron sin éxito operaciones para tratar de reflotar el portacontenedores de 400 metros de eslora, finalmente lo lograron el lunes en la mañana.En la noche del domingo, la empresa proveedora de servicios marítimos Leth Agencies aseguró en un tuit que la operación se había aplazado “hasta que la potencia de los remolcadores sea suficiente”.El remolcador holandés Alp Guard llegó al lugar a primeras horas de la noche y el italiano Carlo Magna “llegará el lunes por la mañana”, según Leth Agencies, que informa de que el próximo intento de desencallarlo tendrá lugar el “lunes por la noche”.Por su parte, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) no anunció ningún aplazamiento, limitándose a decir en un comunicado al final de la jornada que “se habían intensificado las operaciones en torno a la proa del barco”.Según el portavoz de SCA, George Safwat, ya se han retirado unos 27.000 metros cúbicos de arena, a una profundidad de 18 metros.Pero las autoridades reconocieron que hay dificultades debido a la naturaleza rocosa del fondo.Según Ihab Talaat el Bannane, antiguo almirante egipcio, “el accidente se produjo en la parte del canal donde el suelo es rocoso por lo que es más difícil excavar”.El navío estuvo rodeado este domingo por remolcadores, según un periodista de la AFP en el lugar. Su silueta, de unos 60 metros de altura, dominaba los campos y las palmeras de la orilla occidental.La zona estaba muy vigilada por personal de seguridad del canal pero también por militares y policías.Según la prensa oficial egipcia, el presidente Abdel Fatah al Sisi ordenó los “preparativos” para aligerar la carga del navío.Mientras tanto, 369 barcos están bloqueados en los dos extremos del canal que une el mar Rojo con el Mediterráneo. Imágenes de un periodista de la AFP muestran decenas de buques anclados en el golfo de Suez.Según un informe de la aseguradora Allianz publicado el viernes, cada día de inactividad podría costar al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.El valor total de las mercancías bloqueadas o que tienen que tomar una ruta alternativa difiere según las estimaciones: desde 3.000 millones de dólares diarios según Jonathan Owens, experto en logística de la universidad británica de Salford, hasta 9.600 millones según Lloyd’s List, una revista marítima británica.Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto pierde entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre. Casi 19.000 barcos utilizaron el canal en 2020, según la SCA.A la espera de que se reanude el tráfico, grandes compañías de transporte marítimo como Maersk o la francesa CMA CGM decidieron desviar sus barcos y navegar alrededor del cabo de Buena Esperanza, un desvío 9.000 kilómetros y al menos siete días más de navegación.Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, Rabie dijo el sábado que un posible “error humano” fue uno de los motivos del incidente.