Barco que bloquea Canal de Suez: "nueve remolcadores" tratan de desencallarlo

El bloqueo causa grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.



No obstante, se ha advertido que el remolque es un procedimiento complejo que implica varios intentos, y que también podrían fallar.



"El jefe de la autoridad anunció el inicio de remolque del barco varado a través de nueve remolcadores gigantes encabezados por Baraka 1 y Azzat Adel", se informó en un post publicado en la página de Facebook del canal.



Esto, se añade, "tras finalizar las operaciones de dragado en la proa del buque realizadas por la draga Mashour".



"El almirante Rabie explicó que las maniobras de remolque requieren la disponibilidad de varios factores auxiliares, los más importantes de los cuales son la dirección del viento, la marea alta y baja". Implica "un proceso técnico complejo que tiene sus propias estimaciones, procedimientos y múltiples intentos", agrega el texto.



El primer intento para reflotar el buque portacontenedores de 400 metros de eslora fracasó el viernes.



La operación "fracasó", reconoció la compañía marítima Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), encargada de la gestión técnica del navío.



La empresa encargada de la operación de "salvamento" del "Ever Given" había advertido horas antes que podrían transcurrir "días o incluso semanas", antes de que se reanude el tráfico en el canal por el que pasa, según los expertos, el 10% del comercio marítimo internacional.



El incidente, ocurrido el martes debido probablemente a violentos vientos combinados con una tormenta de arena, ha provocado importantes atascos.



Según la revista especializada Lloyd's List, más de 200 navíos están bloqueados en las dos extremidades y en la zona de espera situada en mitad del canal. Ello ha causado grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos.



El gigante del transporte marítimo Maersk y el alemán Hapag-Lloyd indicaron que contemplaban desviar sus barcos y pasar por el Cabo de Buena Esperanza, un trayecto de 9.000 kilómetros y 10 días suplementarios bordeando el continente africano.