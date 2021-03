Buque encallado en el Canal de Suez: así tratan de reflotar al “Ever Given”

Internacionales Barco encallado en el canal de Suez genera incertidumbre en el comercio mundial

El 'Ever Given', operado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine, tiene la longitud de cuatro campos de fútbol y se encuentra encallado en el extremo sur del Canal de Suez, lo que impide que otros barcos atraviesen una de las vías fluviales más transitadas del mundo. Pero , ¿cómo intentan moverlo?Se han desplegado hasta nueve remolcadores para liberar el barco, según la empresa que gestiona el funcionamiento del barco, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) y reporta la BBC.El barco tiene 400 metros de largo, encajado en diagonal a través de un canal de no mucho más de 200 metros de ancho.Usando cables o colocándose directamente junto al barco siniestrado, los remolcadores han intentado sacarlo de los bancos de arena a ambos lados del canal.BSM intentó reflotar el barco el jueves por la mañana y fracasó. Volverá a intentarlo pronto.También se está realizando una operación para dragar el canal alrededor del barco.La empresa de dragado Boskalis, con sede en los Países Bajos, está intentando esto, limpiando arena y barro alrededor del casco.El director ejecutivo de Boskalis, Peter Berdowski, dice que "es un peso enorme en la arena" que requerirá una combinación de dragado, tirón y remoción de peso del barco para liberarlo.El canal se amplió en 2015 para permitir el paso de embarcaciones del tamaño del 'Ever Given'.La siguiente etapa en los esfuerzos por reflotar el buque de 200.000 toneladas sería retirar el combustible y la carga.Un barco del tamaño del 'Ever Given' puede transportar hasta 20.000 contenedores de más de seis metros.Es poco probable que drenar el combustible de los tanques del barco reduzca el peso lo suficiente sin otras medidas de aligeramiento de la carga.La extracción de los contenedores con una grúa sería una operación sumamente desafiante y que requeriría mucho tiempo.Aparte de las dificultades asociadas con conseguir grúas adecuadas lo suficientemente cerca del barco, el proceso podría causar daños e incluso desequilibrar el barco.