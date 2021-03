Reino Unido: los britanicos deberán pagar multas si salen del país por "ocio"

Los británicos enfrentarán desde el lunes próximo multas de hasta 5.000 libras esterlinas (6893.55 dólares) si intentan trasladarse al extranjero por razones de ocio o vacaciones bajo las nuevas reglas de la cuarentena que rigen en Inglaterra para los viajes.



Se aplican medidas por separado para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



Actualmente, sólo están permitidos los viajes esenciales, ya sean por motivos de trabajo, temas de salud, estudios, mudanzas, entierros o casamientos, entre algunas otras condiciones que deberán estar legalmente justificadas.



La medida estará vigente hasta el próximo 17 de mayo, aunque los expertos advierten que es probable que esta prohibición se extienda durante todo el verano boreal debido al aumento de casos en muchos países, sobre todo en los de la Unión Europea (UE).



Los británicos también deben completar un formulario si quieren salir del país, indicando el motivo permitido para hacerlo, o se enfrentarán a una multa de 200 libras esterlinas por no tener la documentación adecuada.



Las medidas más recientes



El Reino Unido dispuso un levantamiento de las restricciones de la cuarentena implementada en diciembre pasado en diferentes fases que comenzaron el 8 de marzo con la reapertura de las escuelas y continuará el 12 de abril con la posibilidad de que abran tiendas no esenciales, gimnasios, restaurantes y pubs al aire libre.



Si bien la última etapa de las medidas finalizará el 21 de junio, se espera que los viajes continúen siendo restringidos.



Mientras tanto, la cuarentena obligatoria en hoteles continúa vigente para las personas que lleguen al Reino Unido desde 33 países de "alto riesgo", entre ellos todos los países de Latinoamérica.



Solo los ciudadanos británicos e irlandeses y aquellos con derechos de residencia en el Reino Unido pueden ingresar al país si visitaron o transitaron por una nación de la lista roja en los 10 días anteriores a su ingreso.



Los viajeros que llegan al territorio británico deben pasar diez días en cuarentena y pagar al menos 1.700 libras esterlinas (unos 2343 dólares) para alojarse en los hoteles dispuestos por el Gobierno.



No obstante, los requisitos previos a la entrada al Reino Unido cambian constantemente, y también es probable que se agreguen o eliminen otros países de la lista roja.