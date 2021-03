OMS pidió a países más desarrollados que donen vacunas a los de menos recursos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó hoy un enfático pedido a los países más pudientes para que donen "inmediatamente" 10 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a fin de ayudar a 20 naciones de menores recursos que todavía no recibieron el inmunizante."Muchos países pueden dar dosis alterando un poco sus planes de vacunación", afirmó Tedros, quien consideró que "10 millones de dosis no es mucho y está lejos de ser suficiente, pero es un inicio"."Necesitaremos centenares de millones de dosis adicionales en los próximos meses", advirtió.A comienzos de año, el jefe de la OMS lanzó un desafío mundial para que la vacunación del personal sanitario y los mayores se inicie en todos los países en los primeros 100 días de 2021.Hasta ahora, 177 países y territorios pudieron iniciar la vacunación especialmente gracias al Covax, que distribuyó más de 32 millones de vacunas en 61 países, según refirió Tedros, citado por la agencia de noticias AFP."Solo quedan 15 días antes del día 100 del año, y 36 países esperan todavía vacunas para poder comenzar a vacunar a los agentes sanitarios y las personas mayores", alertó.Tedros dijo que de esos 36 países, 16 deberían recibir sus primeras dosis en los próximos 15 días, pero lamentó que otras 20 naciones aún "esperan" por vacunas."Covax está dispuesto a suministrarlas, pero no podemos dar las vacunas que no tenemos. Los acuerdos bilaterales, las prohibiciones de exportación, el nacionalismo y la diplomacia en materia de vacunas provocó distorsiones en el mercado, con claras desigualdades entre la oferta y la demanda", evaluó.El sistema internacional Covax busca suministrar este año dosis a 20% de la población de cerca de 200 países y territorios, y tiene un mecanismo de financiación que busca ayudar a 92 países desfavorecidos.Poco atrás, la OMS acusó a los países ricos de socavar ese sistema de distribución equitativo de antídotos.Desde hace meses persisten duras críticas hacia los países pudientes que hacen acopio de vacunas en detrimento de los más pobres, lo cual fue copiosamente repudiado por el propio papa Francisco.