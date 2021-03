Trabajan para reflotar el Ever Given, un gigante buque de carga encallado

El encallamiento en el Canal de Suez del carguero Ever Given desató una enorme operación para tratar de liberarlo.Y quienes trabajan en el asunto advierten que podría llevar días o incluso semanas. El Ever Given, que tiene la longitud de cuatro campos de fútbol, se encalló en el extremo sur del canal, impidiendo el tráfico en uno de los corredores fluviales más transitados del mundo.Hasta nueve remolcadores han sido han desplegados para liberar el barco, según la empresa que gestiona el funcionamiento del Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).El carguero tiene 400 metros de largo y quedó atravesado en diagonal en el interior de un canal de no mucho más de 200 metros de ancho.Usando cables o colocándose directamente junto al barco, los remolcadores han intentado sacarlo de los bancos de arena a ambos lados del canal.BSM informó que fracasó un intento de reflotar el barco este jueves por la mañana y que volverían a intentarlo pronto.Como el carguero está firmemente encallado en ambas orillas, hasta ahora todos los esfuerzos para moverlo de sitio han resultado extremadamente difíciles ejecutar, dice Sal Mercogliano, experto en historia marítima de la Universidad de Campbell en Estados Unidos.También se puso en marcha una operación para dragar el canal alrededor del barco.La empresa de dragado Boskalis, con sede en los Países Bajos, es la que se hizo cargo de esto, despejando la arena y el barro que de alrededor del casco del barco.El director ejecutivo de Boskalis, Peter Berdowski, dijo que el barco "es un peso enorme en la arena" y para liberarlo se equerirá una combinación de tres operaciones: dragar, remolcar pero también remover peso de la carga.El experto marítimo Sal Mercogliano dijo que el Canal de Suez se draga continuamente de todos modos para mantenerlo transitable."Grandes máquinas se colocan junto al agua y básicamente extraen el barro del fondo, que luego se puede depositar en tierra", explicó.El canal fue ampliado en 2015 para permitir el paso de embarcaciones del tamaño del Ever Given.La siguiente etapa en los esfuerzos por reflotar el buque de 200.000 toneladas sería retirar el combustible y la carga.Un barco del tamaño del Ever Given puede transportar hasta 20.000 contenedores de 20 pies (6,1 metros cúbicos).Sin embargo, existen peligros asociados con hacer esto pues podrían causarse daños e, incluso, se corre el riesgo de desequilibrar el barco.También sería una operación delicada y que requeriría mucho tiempo."Tendrías que traer grandes grúas flotantes, pero para cualquier cosa que hagas ahora tendrías que calcular la estabilidad de la embarcación, debes determinar cómo afectaría la estabilidad", dice Mercogliano."En el peor de los casos, el barco se rompe por la mitad debido a la distribución (desigual) del peso", agrega.Además, tratar de retirar los contenedores de carga con grúas flotantes podría ser complicado dado lo alto que están apilados en el barco.Drenar el combustible de los tanques del barco sería una operación más fácil, pero es posible que no reduzca el peso lo suficiente.