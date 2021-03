El Papa vuelve a celebrar el Viernes Santo en la Plaza San Pedro

Mientras toda Italia quedará durante el fin de semana catalogada como "zona roja", con fuertes restricciones a la movilidad interna, el papa Francisco celebrará el Vía Crucis del denominado Viernes Santo, el 2 de abril, con una ceremonia reducida en la Plaza San Pedro y no frente al Coliseo Romano, como era habitual antes de la pandemia.



El pontífice encabezará la tradicional ceremonia, uno de los puntos centrales de la semana de Pascua, desde las 21 de Roma (16 de Argentina) en la Plaza San Pedro, informó hoy un comunicado del Vaticano.



En 2020, el Papa ya celebró el Vía Crucis en la plaza emblema del Vaticano a causa de las restricciones que recién empezaban a imponerse en toda Italia.



Los textos de las meditaciones serán escritos por un grupo de scouts de la región de Umbria, precisó en un comunicado el vocero papal Matteo Bruni, y por un grupo de la parroquia romana de Santos Mártires de Uganda.





El domingo 4 de abril, el Papa dará la bendición "Urbi et Orbi" (a Roma y al mundo) desde la Basílica de San Pedro, informó hoy el Vaticano, en un mensaje en el que recorrerá la situación de varios conflictos abiertos en el mundo.



Hasta el momento, la Santa Sede no indicó cómo celebrará el Papa el denominado Jueves Santo de la tradición católica, en el que suele realizar el rito del lavado de pies a 12 personas.