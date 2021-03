Varios países de Europa vuelven a aplicar la vacuna de Astrazeneca

La decisión fue tomada después luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) calificara al fármaco como "seguro y eficaz". De esta manera, la vacunación se retomaron también en Bulgaria, Eslovenia e Italia, mientras que España, Portugal y Holanda lo harán la semana próxima.





En total fueron 16 los países que habían suspendido la administración del fármaco de AstraZeneca ante el temor a reacciones como coágulos y trombosis.



"El comité llegó a una conclusión científica clara: se trata de una vacuna segura y eficaz", declaró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, durante una videoconferencia en la que aclaró que su afirmación fue hecha tras los "análisis profundos" hechos ese producto.



El ente "concluyó que la vacuna no está asociada a un aumento del riesgo global de eventos de trombosis o coágulos sanguíneos", subrayó Cooke.



La vacuna de AstraZeneca era vista por Europa como la gran respuesta europea para la salida de la pandemia, y su puesta en tela de juicio provocó desconcierto ante los gigantescos contratos de aprovisionamiento firmado por varios gobiernos. De hecho, la demanda fue tal que la empresa no había podido dar respuesta a todos y los que la recibieron lo hicieron a cuentagotas.



La decisión de la EMA cayó como un salvavidas en Francia, cuyo gobierno resolvió volver al confinamiento de casi un tercio de su población y anunció que mañana reanudaba su campaña de vacunación. El país registró más de 38 mil casos en 24 horas y se acerca a los 100 mil muertos por el virus.



Así y todo, no todos los gobiernos reaccionaron igual frente a la novedad sobre AstraZeneca. Noruega y Suecia esperarán al resultado de sus propias evaluaciones la semana que viene para resolver si retoman o no las vacunaciones.



En tanto, el Reino Unido anunció una reducción de su aprovisionamiento de vacunas en abril debido a dificultades de producción, lo que podría enlentecer la campaña de vacunación, una de las más avanzadas del mundo.



Para este viernes se espera también un pronunciamiento del Comité Consultivo Mundial de la Seguridad de las Vacunas (GACVS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre esta vacuna. Desde ese organismo, de todos modos, ya hubo pronunciamientos en el sentido de que la vacuna de AstraZeneca es segura y que sus beneficios son mayores a los problemas que genera el coronavirus.