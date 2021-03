Ecuador: renunció ministro de Salud por alteraciones en listados de vacunación

El ministro de Sanidad de Ecuador, Rodolfo Farfán, presentó hoy su dimisión, a sólo 20 días de estar en el cargo y después de que venciera el plazo ordenado por un juez para que presentara una lista con las personas que fueron vacunadas contra el coronavirus en el país.



El fin de semana pasado se conoció que fueron inoculadas personas que no están en la primera línea de la lucha contra la pandemia una lista que puede crecer y que según trascendió en la prensa local alcanza a académicos, políticos y periodistas.



"Por motivos estrictamente personales me veo obligado a presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Sanidad. Agradezco al presidente la confianza depositada en mí al haberme permitido servir al país desde la esfera pública", dijo Farfán en la carta de renuncia, a la que tuvo acceso Sputnik.



Farfán había alegado motivos de "confidencialidad" al advertir días antes que no entregaría el listado de vacunados, si bien la justicia le había dado un plazo de 15 días para ello.



Hasta el momento, ni la Presidencia de Ecuador ni la Secretaría de Comunicación se refirieron a la renuncia del ministro de Salud de Ecuador, cuando el país tiene poco más de 300.000 casos y casi 16.400 decesos por coronavirus.



Farfán había sido nombrado al frente de la cartera de Sanidad a finales de febrero para reemplazar a Juan Carlos Zevallos, que estuvo casi un año en el cargo.



Zevallos, por su parte, abandonó el país un día después de dimitir en medio de las críticas por la mala gestión del plan de vacunación contra el coronavirus.



Ayer, la Fiscalía allanó las instalaciones del Ministerio de Salud así como un hospital público en Quito, en busca del listado de vacunados, dado que en tres ocasiones anteriores dicha cartera había proporcionado listas incompletas.



Este operativo se desarrolló como parte de una investigación por supuesto tráfico de influencias abierto contra el exministro Zevallos luego de que su madre fuera vacunada con las primeras dosis importadas por el Gobierno.



En Ecuador aumentan los reparos al plan de vacunación tras hacerse público que el último fin de semana se vacunaron más de 600 socios de un club exclusivo de Guayaquil, donde además inmunizados tiktokers y chefs, es decir, personas alejadas de la lucha en primera línea contra el coronavirus.



Hasta ahora, el Gobierno suministró la primera de las dos dosis de la vacuna de la estadounidense Pfizer a unas 119.000 personas.



El Gobierno del presidente Lenín Moreno, que concluirá el 24 de mayo próximo, sostiene que ha negociado la compra de 20 millones de dosis de vacunas anticovid con laboratorios como la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BionNTech, la china Sinovac y la británica AstraZeneca para inmunizar a 10 millones de personas.



La renuncia de Farfán no es la única en el Ejecutivo de Moreno.



El 6 de marzo, el hasta ese momento titular de la cartera de Transportes y Obras Públicas, Gabriel Martínez, reemplazó al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, tras su renuncia después de la serie de motines en cárceles que dejaron 80 presos muertos y en medio de cuestionamientos de la oposición.