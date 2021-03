Hermanos gemelos murieron de coronavirus con dos días de diferencia

Estuvieron un mes internados y no tenían afecciones previas. Por el colapso sanitario, la familia se endeudó para poder atender a uno de ellos en una clínica.



El hecho ocurrió en el municipio de Ponta Grossa, ubicado en el estado de Paraná, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia ante la falta de respuesta estatal.



Genilton y Jailson Rodrigues no tenían afecciones previas al momento de contraer coronavirus. Genilton, el primero en ser hospitalizado el 14 de febrero en Centro San Camilo, era casado, tenía tres hijos, y era dueño de un mercado y una panadería. Lo internaron cuando ya que uno de sus pulmones estaba comprometido.



Jailson estaba casado, trabajaba por cuenta propia en el sector del saneamiento y además era cantante de gospel. Fue hospitalizado el 21 de febrero pasado, una semana después que su hermano. La situación se complicó porque no tenía seguro médico y no había cama de hospital disponible para él, por lo que la familia lo internó en el mismo hospital privado en donde estaba su hermano, informó medio brasileño G1. Jailson murió el 15 de marzo, dos días después que su hermano.



Genilton fue internado en un cuarto con respirador. Ingresó a la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) del hospital en su segundo día de internación, luego de sufrir un paro cardíaco en la madrugada. "Permaneció en la UTI hasta el 13 de marzo, cuando falleció. Esta fue nuestra lucha durante 28 días", dijo al medio UOL su esposa, Zenei Pepe Rodrigues.



Al dolor por ambas muertes se suma el costo económico: la familia deberá pagar 110.000 reales (1,8 millones de pesos argentinos), por lo que se realizó una colecta solidaria. La esposa de Jailson, además, puso en venta su automóvil para conseguir dinero.