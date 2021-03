Putin le respondió a Biden por haberlo llamado asesino: "El que lo dice lo es"

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó hoy declaraciones de su par estadounidense, Joe Biden, de que es un "asesino" e insinuó que el asesino es Biden."El que lo dice lo es", dijo Putin, sonriendo, en sus primeras declaraciones desde que los dichos de Biden en una entrevista causaran una tormenta diplomática bilateral."No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma. Tiene un sentido profundo y psicológico", continuó Putin durante una intervención televisada."Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como nosotros", agregó, informó la agencia de noticias AFP.El mandatario ruso dijo que, "sin ironía", le deseaba buena salud a Biden.Luego matizó que Moscú no cortará lazos con Washington pero que trabajará con Estados Unidos cuando a Rusia le resulte "beneficioso".Rusia llamó ayer a consultas a su embajador en Washington para evaluar las relaciones con Estados Unidos tras los dichos de Biden.El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que el embajador partirá hacia Moscú el sábado.La polémica comenzó luego de que un informe de la inteligencia estadounidense según el cual Putin ordenó perjudicar su candidatura presidencial y favorecer la de Donald Trump.En una entrevista con la cadena ABC conocida ayer, Biden advirtió que su par ruso "pagará un precio" por la injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2016.Luego, respondió con una afirmativa a la pregunta del periodista que lo entrevistó sobre si creía que Putin "es un asesino".La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo ayer que no sabía si había hablado de manera literal o metafórica.El presidente estadounidense no ha vuelto a hacer declaraciones al respecto, pese a la crisis desatada por sus dichos.Hoy, la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, acusó a Estados Unidos de haber llevado a un callejón sin salida las relaciones con Rusia.Estados Unidos "ha llevado a un callejón sin salida no solo las relaciones bilaterales con Rusia, sino también su propia ideología", dijo Zajarova a la cadena Rossiya 1."Esta es una señal de que ya necesitan cambiar algo dentro de sí mismos; necesitan inventar nuevos pasos y, lo mejor de todo, volver a la realidad", enfatizó.Peskov dijo hoy que las declaraciones de Biden fueron "pésimas"."Es evidente que (Biden) no quiere normalizar las relaciones con Rusia, y partiremos de ello de ahora en adelante", manifestó.Putin respondió a Biden durante una videoconferencia con representantes de la sociedad civil de Crimea, una península ucraniana que Rusia anexionó en 2014 y que dio lugar a una degradación de las relaciones entre Moscú y los países occidentales.