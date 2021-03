Concejal brasileño propone usar aviones para fumigar ciudades con alcohol en gel

El presidente del Concejo municipal de Canela, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, sugirió combatir el coronavirus pulverizando la ciudad desde el aire con alcohol en gel.



El concejal Alberi Dias hizo la sugerencia de utilizar aviones fumigadores con alcohol en gel durante la sesión del pasado lunes en la Cámara de Vereadores (Concejo municipal) de Canela. "Podríamos fumigar al menos nuestra ciudad. Tenemos varios empresarios que tienen helicópteros, aviones. No sé si hay gel de alcohol líquido, pero sería bueno rociarlo porque el virus está en el aire", sostuvo Alberi.



Y añadió: "Fumigan cultivos con aviones... quizás sea una idea".



Otros concejales no pudieron evitar las risas, como el legislador Alfredo Schaffer, quien luego se disculpó por burlarse de la propuesta.



La sugerencia de Alberi tuvo inmediata repercusión en las redes sociales. "¿Ya pensaron qué pasaría si un infeliz decide encender un cigarrillo?", preguntó un usuario de Twitter, mientras que otro ironizó: “Mi hijo de ocho años tuvo esta misma idea. Brillante".