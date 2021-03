El Reino Unido ratificó su base militar en las Islas Malvinas

Además, el mandatario europeo anunció que destinará 24 mil millones de libras en defensa, incluida la renovación de sus armas nucleares.



"Todas nuestras metas internacionales se basan en la seguridad de nuestra gente y en persuadir a aquellos que podrían hacernos daño", remarcó el líder conservador al exponer sobre la Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior en la Cámara de los Comunes.



En su presentación en el Parlamento británico, Boris Johnson no se refirió puntualmente a la situación de los territorios de ultramar, entre los que se encuentran las Islas Malvinas, pero sí atendió la cuestión en un informe oficial titulado "Global Britain in a Competitive Age".



De acuerdo al periódico inglés The Telegraph, la estrategia internacional establece cómo el Reino Unido protegerá sus 14 enclaves "disuadiendo y defendiendo de las amenazas estatales y no estatales".



En ese documento, que el premier explicó este martes en la Cámara de los Comunes, se remarca que Londres va a "mantener una presencia permanente en las Islas Malvinas", al igual que en la Isla Ascensión y el Territorio Británico del Océano Índico.



El primer ministro británico también señaló que la semana que viene el secretario de Defensa, Ben Wallace, brindará detalles sobre la renovación del material militar, iniciativa que también buscan que tenga impacto en la creación de puestos de trabajo.



"Al fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, extenderemos la influencia británica mientras simultáneamente creamos puestos de trabajo a lo largo del Reino Unido reforzando la unión y maximizando nuestros avances en ciencia y tecnología", explicó Johnson.