Bebé nació sano, contrajo coronavirus y murió a los cuatro días en Brasil

Un recién nacido de cuatro días murió tras contraer coronavirus mientras estaba en la sala de maternidad. El terrible caso ocurrió el fin de semana en Río Claro, a 200 kilómetros de San Pablo, Brasil. El hospital local Unimed confirmó tras el deceso que el niño había nacido sano, sin Covid-19.El pequeño nació el miércoles 10 de marzo por parto natural, luego de un embarazo saludable. Su madre dio a luz y compartió el mensaje en las redes sociales. "Nuestro querido hijo nació hermoso, sano, perfecto", dijo Adriana Godoy en las redes sociales. Pero por causas que se investigan, el niño se infectó.Después de un tiempo sano, el bebé empezó a presentar síntomas que llamaron la atención del equipo médico, que le hizo la prueba del Covid-19, con un resultado positivo. El recién nacido fue trasladado de la maternidad a una terapia intensiva, donde murió el domingo tras no resistir las complicaciones."Tras el parto nuestro hijo entró en la habitación con nosotros, guapo y sano ya buscó el pecho para alimentarse, se quedó unos minutos más y de repente empezó a sentir dificultad para respirar, parecía que quería llorar y no podía, emitiendo gemidos", recordó la madre.La mujer explicó que, a partir de entonces, el niño ya no respondió al tratamiento. "Mostraba un empeoramiento en cada visita. Los médicos le daban antibióticos para bacterias, porque no imaginaban que podía tener coronavirus. Los medicamentos nunca hicieron efecto", agregó.Al niño lo hisoparon para descartar el virus, pero el resultado fue positivo. Según el cuerpo médico local, nunca habían visto un caso similar ya que los síntomas de Covid-19 se manifiestan luego de una semana de infección, aunque el pequeño mostró efectos colaterales al tercer día de vida. "Dijeron que era un caso extraordinario, que nunca habían visto algo así", describió la madre.Tras la muerte de su hijo, Adriana Godoy pidió que la gente se cuidara del coronavirus. "Tengan cuidado, porque esta enfermedad es devastadora y cruel", dijo.Los niños se infectan de coronavirus al igual que los adultos, pero no suelen tener síntomas y lo pasan sin darse cuenta. Sin embargo, unos meses después pueden desarrollar lo que se conoce como Síndrome Multisístemico Inflamatorio Pediátrico (SIM-PedS o MIS-C, en inglés).Este es el nombre que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio ante la aparición de algunos casos en países como Reino Unido, Francia o Italia. Es la complicación pediátrica más grave relacionada con el Covid-19 y la principal causa de ingreso de los niños en la UCI.Aunque ya hay varias líneas de investigación abiertas, aún no están muy claras ni sus causas ni los factores que hacen que un niño que, apenas haya tenido síntomas cuando se infecta por coronavirus, se enferme entre 4 y 6 semanas después.Aunque puede atacar a los principales órganos, las evidencias se presentan, sobre todo, en el corazón. Por eso, en un primer momento, se pensaba que podría tratarse como enfermedad de Kawasaki (una inflamación de los vasos sanguíneos de los niños). Todas las complicaciones que aparecían se debían a una reacción descontrolada del sistema inmune, por lo que los médicos comienzan a tratarlo con corticoides e inmunoglobulina intravenosa. La respuesta al tratamiento suele ser rápida.