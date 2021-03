España: Iglesias deja la vicepresidencia y se postulará en elecciones de Madrid

El líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, anunció este lunes sorpresivamente que dejará su cargo de vicepresidente en el gobierno de España, donde la tensión con los socialistas se fue acentuando, para aspirar a la presidencia regional de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo, una decisión que causó conmoción política en todo el país.



"Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid", actualmente controlada por la derecha, afirmó Iglesias en un video en sus redes sociales.



"Lo he estado meditando mucho; he decidido que si los inscriptos quieren, voy a presentarme a las primarias para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid", indicó Iglesias, quien sostuvo que "un militante debe estar ahí donde es más útil".



"Tened por seguro que voy a poner toda mi experiencia, todo mi corazón y la fuerza de mi organización para construir una candidatura fuerte y amplia de izquierdas", prometió.



El dirigente, de 42 años, ocupaba la vicepresidencia de Derechos Sociales desde enero de 2020 cuando Podemos entró al Ejecutivo como socio menor del partido socialista PSOE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Iglesias dijo que transmitió a Sánchez su "decisión de dejar el puesto en el Gobierno cuando comience la campaña".



En Francia, donde celebró una cumbre bilateral con el mandatario Emmanuel Macron, Sánchez le deseó "suerte en su nueva andadura política" y reconoció su "aporte" al Gobierno, aunque evitó confirmar taxativamente quién será su relevo.



No obstante, se mostró predispuesto a aceptar la propuesta de Iglesias de ser sucedido en la vicepresidencia por la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista de España (PCE) e integrante de Unidas Podemos, la coalición con que el sector del vice renunciante se sumó al Gobierno.



"Yo tengo la mejor de las opiniones de la actual ministra de Trabajo, es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario", dijo Sánchez, según la agencia de noticias Europa Press.



Iglesias, que buscará desbancar a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular (PP), ofreció a la plataforma progresista Más Madrid conformar una candidatura de "única" para los comicios.



La sorpresiva decisión de Iglesias se conoció luego de que Díaz Ayuso anunciara la semana pasada la convocatoria a elecciones anticipadas en la región.



Esta decisión se produjo luego de que en la pequeña región sureña de Murcia, el partido liberal Ciudadanos rompiera su coalición con el PP y promoviera allí una moción de la mano de los socialistas para intentar sacar a la derecha del poder.



Díaz Ayuso alegó que dimitía y convocaba a elecciones para evitar una moción de censura en Madrid, otra de las regiones donde el PP gobernaba con Ciudadanos.



Inmediatamente después del anuncio de Iglesias, Díaz Ayuso tuiteó: "Comunismo o libertad. 4 de mayo".



Aunque afirmó que desea obtener una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, Díaz Ayuso podría de todas maneras necesitar el apoyo de la ultraderecha de Vox, que actualmente apoya su gobierno de manera externa.



Si llegara a entrar en el ejecutivo madrileño, sería la primera vez que la extrema derecha, que en 2019 se convirtió en tercera fuerza política del país, ingresa en un gobierno regional en España.



Con la figura de Iglesias, las elecciones en Madrid adquieren una dimensión nacional.



El líder de Podemos dijo que tomó la decisión para construir una candidatura "fuerte" que frene el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "deber moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".



"El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, humildad y altura de miras de ir dos juntos en una candidatura de unidad", evaluó Iglesias.



Fundador y número uno de Podemos desde su creación en 2014, heredero del movimiento antiausteridad de los indignados, Iglesias, conocido por su largo pelo recogido en una cola o con moño, señaló a Díaz como nueva cabeza visible del partido en el Ejecutivo y heredera de su vicepresidencia.



Además, la cartera del Ministerio de Derechos Sociales pasará a manos de la actual secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.



El anuncio resonó como una bomba política en España, a un año de que Podemos entrara en enero de 2020 al Ejecutivo como socio menor de los socialistas, en lo que es el primer gobierno de coalición en el país desde el fin de la dictadura franquista en 1975.



Y ocurrió en un contexto de crecientes tensiones ente los socialistas de Sánchez y Podemos, que reivindica posturas más a la izquierda.



Figura poco apreciada entre los socialistas, Iglesias fue vetado por Sánchez para entrar al gobierno, hasta que finalmente cedió después de una repetición de las elecciones en noviembre de 2019.



En momentos en que Podemos pierde fuerza, la decisión de Iglesias supone una apuesta arriesgada, ya que deja la política nacional sin tener garantizado que logrará desplazar a la derecha en Madrid, la región más rica del país donde gobierna desde hace 25 años.