Por tercer día, Brasil registró más de 2200 muertes por covid-19

Brasil, uno de los país más golpeados por la pandemia de coronavirus, registró en las últimas 24 horas 2.216 nuevas muertes por COVID-19, superando por tercer día consecutivo el umbral de las 2.200 víctimas diarias, y acumuló 275.105 fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria.



Se trata del tercer mayor número de muertes por el virus en un día, desde el inicio de la pandemia, tras los 2.286 registrados el miércoles y los 2.233 del jueves, con lo que el promedio de muertes en la última semana se elevó este viernes hasta el récord de 1.762 diarias, según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud.



De acuerdo con los datos del Ministerio, Brasil contabilizó este viernes 85.663 nuevos contagios de COVID-19, el segundo mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia, tan sólo superado por los 87.840 del 7 de enero pasado, y ya roza los 11,4 millones de infectados.



Los elevados promedios en los últimos días ratifican a país sudamericano como la segunda nación con mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, tan solo superada por Estados Unidos, y como la tercera en cantidad de contagios, por detrás de EEUU e India.



Estos datos confirman que Brasil, con sus 210 millones de habitantes, sufre actualmente una nueva ola de la pandemia, más virulenta y letal, en parte provocada por la circulación de nuevas cepas del virus, entre las cuales se encuentra la variante brasileña (P.1) que tuvo origen en la Amazonía.



El país está al borde un colapso sanitario. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están por agotarse, hay demora en la vacunación por la falta de inmunizantes y la medidas para contener el virus no son suficientes.



En 25 de las 27 ciudades capitales las UCI sobrepasaron el 80 % de su capacidad, y en 15 de ellas, la ocupación de estas unidades superó el 90 %.



En regiones como Mato Grosso y Santa Catarina el sistema ya colapsó y en otras, como Sao Paulo, los días están contados.



En la región paulista los cupos de UCI están acabando, y si las hospitalizaciones continúan como ahora, en menos de un mes el estado entraría en colapso sanitario.



Sao Paulo, epicentro de la pandemia en el gigante sudamericano, con unos 63.000 muertos y 2,1 millones de contagios por covid, endureció aún más las medidas restrictivas que se venían aplicando desde una semana atrás y las prorrogó hasta el 30 de marzo.



Con unos 46 millones de habitantes, el estado más poblado de Brasil extenderá a partir del próximo lunes el toque de queda nocturno en tres horas, a partir de las 20.00 horas, y también desde el lunes estarán prohibidas las celebraciones religiosas presenciales en templos, el fútbol y la asistencia a escuelas.



En Río de Janeiro, los pedidos un cupo en una UCI aumentaron 90 % en dos semanas, por lo que las autoridades aumentaron por una semana más las restricciones generales, pero flexibilizaron algunas actividades como las ventas en las playas.



Según el presidente del foro nacional de gobernadores, Wellington Dias, unas 40.000 personas están a la espera de un cupo en una UCI en Brasil y el sistema de salud brasileño está experimentando un “colapso nacional”, al abogar por mayores medidas restrictivas para el país en el Senado.



La OMS pide “medidas serias”



En este contexto el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, volvió a mostrarse este viernes “muy preocupado” por la situación epidemiológica relacionada con el COVID-19 en Brasil, y pidió al gobierno de Jair Bolsonaro que tome “medidas serias”.



Es la segunda vez en una semana en la que Tedros advierte por la situación en el país sudamericano y la posibilidad de que el virus trascienda las fronteras.



“Estamos muy preocupados, pues no solo el número de casos aumenta sino también el de muertos”, declaró este viernes en una conferencia de prensa.



“Si no se toman medidas serias, la tendencia actual (...) se traducirá en más muertos”, advirtió y pidió al gobierno “tomar en serio la situación”.