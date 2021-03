Destruyeron cientos de autos sin terminar tras el fin de la producción en Brasil

Destruyeron cientos de autos sin terminar de los modelos de Ka y EcoSport en Brasil. La información fue revelada por una revista del país vecino llamada Quatro Rodas. En las imágenes se pueden ver más de cien esqueletos al costado de una de las calles de la fábrica, que está desolada: no se observa movimiento y el pasto está alto, como ocurre en los lugares abandonados. Allí ya no se fabrica ningún modelo.Las unidades destruidas podrían ser aquellas que quedaron sin terminar, debido al cierre intempestivo de la planta paulista. No sería extraño que hayan quedado ejemplares en el medio del proceso de producción cuando Ford anunció la medida. También podrían ser autos defectuosos que nunca hubieran salido a la venta.Ford anunció en enero y de manera sorpresiva el cierre de tres plantas en Brasil, en el marco de un proceso de reestructuración global. Dejó así de fabricar vehículos en ese país, concretamente los Ka y EcoSport históricos que se exportaban a toda la región, incluso a la Argentina.“Sabemos que estas son acciones muy difíciles pero necesarias para crear un negocio saludable y sostenible”, sostuvo Jim Farley, presidente y CEO de Ford, en un comunicado oficial de la compañía que confirmó la noticia.Según explicaron, la decisión se tomó “dada la pandemia del COVID19 que amplifica las persistentes capacidad ociosa y bajas ventas que resultaron en años de pérdidas significativas”. La decisión le costará a la compañía unos 4,1 mil millones de dólares.