Uruguay recibió el primer cargamento de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer

Llegó uno de los días más esperados por los uruguayos. Este miércoles llegó al país el primer cargamento de las vacunas de Pfizer y BioNtech contra el coronavirus. El vuelo, procedente de Ámsterdam y con paradas en Alemania y Brasil, llevó a Uruguay 50.000 dosis que serán administradas desde el viernes al personal de salud que trabaja en unidades de cuidados intensivos y emergencias móviles.



Las vacunas arribaron al país a las 20.38 horas (23.38 GMT), en el vuelo LH8264 de la compañía alemana Lufthansa, procedente de Sao Paulo (Brasil), que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo.



El gobierno montó un operativo especial para mantener la cadena de frío dado que esta vacuna requiere que sea almacenada a temperaturas muy bajas. Al arribar al país, serán puestas en los seis ultrafreezer ya preparados en la Terminal de Cargas del Aeropuerto, a 70°C bajo cero.





De acuerdo a lo que informó el periódico local El País, después serán llevadas a las más de 100 cajas térmicas de la empresa Va-Q-Tec para ser transportadas al área metropolitana, San José, Florida, Maldonado y Minas (Lavalleja) y por la Fuerza Aérea al resto de los departamentos uruguayos.



Según informa la cadena Telenoche, el operativo de distribución comenzará a las tres de la mañana en uno de los aviones Hércules.



La inoculación del personal sanitario con Pfizer comenzará este viernes y, de momento, si bien no hay una cifra exacta de cuántos inscritos hay, ya hay casi 46.000 personas anotadas en agenda, según mostraba el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su actualización de las 19.53 horas (22.53 GMT). El Gobierno uruguayo anunció en febrero que hasta el 26 de abril recibirá 450.000 dosis de Pfizer.



En la primera etapa de vacunación serán inoculados los trabajadores de los servicios de cuidados intensivos y los de apoyo de estos, los de atención extrahospitalaria, quienes trabajan en puertas de emergencia y urgencia, en unidades de internación hospitalaria, en blocks quirúrgicos y quienes efectúan los test para detectar el coronavirus SARS-CoV-2.



El de este miércoles es el primer lote de vacunas de un total de 460.000 que se completarán durante las semanas siguientes a la primera entrega y la llegada de otro cargamento de dosis de la china Sinovac.



“El 15 de marzo llegan 1.558.000 de Sinovac, o sea, que el stock de vacunas va a estar, y la capacidad de vacunar a 30 mil (por día) también; dependerá de la gente que se acerque y a medida que vayamos liberando a la gente”, dijo hace unos días el presidente, Luis Lacalle Pou, en una entrevista con el noticiero Telemundo.



Preocupación por la frontera con Brasil: envían un remanente de vacunas



Un remanente de las primeras 192.000 vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 que recibió Uruguay el pasado 25 de febrero será utilizado para “blindar y sellar” la frontera seca de este país con Brasil, según anunció este martes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



El titular de la cartera expresó que, luego de que se cierre la agenda para los próximos días, se enviarán a las ciudades limítrofes las dosis de la vacuna china CoronaVac que no sean utilizadas.



En este momento, tal como explica la página de la cartera, en Uruguay ya se vacunaron cerca de 110.000 personas y hay 165.026 agendadas para hacerlo.



Entre los vacunados se encuentran policías, militares, bomberos, personal docente y trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) menores de 60 años, además de ciudadanos (independientemente de su profesión o situación de riesgo) de entre 55 y 59 años y los pacientes de diálisis crónica o en lista de espera de trasplante.



No obstante, las personas pueden agendarse por unas horas más por lo que aún no se conoce el número de las vacunas que serán enviadas a las ciudades fronterizas.



Este lunes, luego de inocularse, Salinas explicó a la prensa que en Brasil existe “un problema severísimo” debido a que la cepa P1 del coronavirus SARS-CoV-2 está mutando, lo que representa un desafío para Uruguay.



“Estamos amenazados, entre comillas, por la situación epidemiológica brasileña”, afirmó el ministro, quien agregó: “La rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus en nuestro país deje de mutar. Estando el virus circulando, el virus muta”.



En este momento, en Uruguay hay 64.700 casos acumulados de coronavirus, 8.404 con la infección en curso (87 de estos en cuidados intensivos). Además, desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, fallecieron 658 personas.



En cuanto a los cinco departamentos (provincias) que limitan con Brasil, el más afectado es Rivera donde hay 650 casos activos de COVID-19. Allí, según datos del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, en los últimos siete días hubo un promedio de 62,63 casos cada 100.000 personas, por lo que este lugar se encuentra en la zona roja de riesgo de la pandemia del índice de Harvard.