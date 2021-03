La Cámara de Diputados de México aprobó la legalización de la marihuana

La legislación, que marcará un hito en un país azotado por la violencia de los cárteles de la droga y que crearía el mercado de cannabis más grande del mundo por el tamaño de su población, fue aprobada por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.



"Con esto se deja atrás la falsa apreciación de que el cannabis forma parte de los graves problemas de salud pública en México. Al contrario (...) la regulación prohibicionista sólo logró agravar el problema y generó aumento del narcotráfico y de las muertes", dijo Simey Olvera, diputada del oficialista partido Morena.



"Hoy estamos haciendo historia", agregó la asambleísta con un barbijo estampado con hojas de marihuana.



En noviembre, el Senado había aprobado la legalización del cultivo de la marihuana, pero la Cámara baja pospuso la discusión de la ley, argumentando que necesitaba más tiempo para analizarla.



El proyecto deberá volver al Senado, donde el partido gobernante también tiene mayoría, por lo cual se descuenta que se convertirá en ley, y entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial.



De esta manera, México se convertirá en el tercer país del mundo en legalizar el uso recreativo del cannabis, junto con Uruguay y Canadá. Otros países del continente como Argentina, Chile, Colombia y Perú solo permiten el uso medicinal. Qué dice la ley La normativa contempla que el Estado podrá otorgar cinco tipos de licencias para controlar las etapas de cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.



La "Ley general para la regulación del cannabis", propuesta por Morena, estipula que sólo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir marihuana y sus derivados.



Además, se permitiría la posesión de 28 gramos por persona. Si alguien fuera encontrado con entre 28 gramos y 200 gramos de marihuana sin autorización, se le impondrían multas, mientras que una tenencia mayor a los 200 gramos acarrearía sanciones penales.



Sin embargo, los legisladores aún deben aprobar decenas de artículos reservados que podrían generar cambios en la aplicación de la norma.



"Nos preocupa mucho que se permita la integración vertical dejando el camino libre a las grandes empresas extranjeras y obstaculizando el camino a productores de las comunidades: el dictamen busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho", opinó Ana Lucía Riojas, diputada independiente.



En cuanto a la comercialización, la normativa permite a las personas y empresas vender cannabis a mayores de edad en establecimientos autorizados. El Estado establecerá los niveles máximos de THC (sustancia psicoactiva de la marihuana) y CBD (cannabidiol) que se podrán comercializar



Además, se plantea que el cáñamo sea regulado de forma distinta al cannabis psicoactivo. La planta es usada por su fibra resistente, como combustible ecológico, para elaborar celulosa de papel y por sus semillas ricas en omega 3.



Algunos actores de la industria, entre ellos Khiron Life Sciences, Canopy Growth y The Green Organic Dutchman, de Canadá, y la californiana Medical Marijuana, Inc., ya adelantaron su decisión de participar de un mercado de 126 millones de personas, la plaza más grande de un multimillonario mercado.



Desde que asumió, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la despenalización de la marihuana y otras drogas, como parte de su estrategia para combatir al poderoso crimen organizado que ha enlutado a decenas de miles de familias mexicanas.