Tiene nueve años y su coeficiente es superior al de Einstein

La historia de la pequeña mexicana Adhara Maite Pérez, sorprende a todo el mundo tras conocerse que tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 162 con el que supera por dos puntos a los de científicos de renombre como Albert Einstein y Stephen Hawking.Pese a sus conocimientos, Pérez fue objeto de burlas cuando era más pequeña debido a que padece el síndrome de Asperger, un trastorno clasificado dentro del espectro autista que le impide a quien lo padece entender las ironías y relacionarse con otros fácilmente.“Los niños con Asperger no entienden el doble sentido. Pareciera que están en un mundo que lo crean ellos. En el caso de Adhara, su mundo es el espacio”, le dijo su madre, Nallely Sánchez, a Infobae México el pasado febrero.Cuando los expertos del Centro de Atención al Talento (CEDAT) le informaron a Sánchez que su hija era superdotada, la madre decidió matricularla en el centro durante un tiempo. Adhara terminó la primaria a los cinco años y completó su bachillerato en el Instituto Tláhuac en menos de dos años. Por si fuera poco, en 2019 fue elegida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas de su país.Actualmente, cursa dos carreras universitarias en línea: Ingeniería Industrial en Matemáticas e Ingeniería en Sistemas. En esta última recibió una beca que cubre el 100 % de los estudios.En varios medios de comunicación Pérez señaló que su sueño es ser científica y convertirse en astronauta. También se encuentra aprendiendo inglés para poder aplicar a la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. “En Arizona hace mucho calor, pero quiero ir porque quiero estudiar astrofísica”, le dijo la niña a Infobae.Adhara está cada vez más cerca de cumplir su meta, pues se está preparando para participar en el International Air and Space Program (IASP), un programa especializado en el que podrá formarse con expertos aeroespaciales y presentar un proyecto en el U.S. Space & Rocket Center (Alabama, EE. UU.).Por el momento, su madre espera que la universidad estadounidense a la que aspira ingresar Adhara pueda ofrecerle una beca, pues no cuenta con los recursos económicos para financiar su carrera. “Tenemos que echarle ganas a la economía para que no se frustre”, dijo Sánchez, quien lamenta que el gobierno del país haya retirado los apoyos para niños genio.