Tras entrevista a Harry y Megan, el palacio de Buckingham dio una respuesta

Internacionales La esposa del príncipe Harry hizo acusaciones sobre discriminación en la realeza

Bajo presión para romper el silencio después de la explosiva entrevista del príncipe Harry y de su mujer, Meghan Markle, a la televisión norteamericana, el palacio de Buckingham publicó este martes un comunicado en nombre de la reina Isabel II, donde la soberana les reitera su afecto y promete tratar “en privado” las acusaciones de racismo lanzadas por la pareja.Gesto raro, ese comunicado está a la altura del sismo que sacude a la familia real después de las declaraciones de los duques de Sussex a la reina del talk-show estadounidense, Oprah Winfrey. Pero también es la advertencia velada de que los Windsor no apoyan totalmente las afirmaciones de la pareja sobre la forma en que fueron tratados.“Aun cuando algunos recuerdos pueden diferir, son tomados muy en serio y serán tratados por la familia en privado”, afirma el texto.Instalados desde hace más de un año en California, la ex actriz norteamericana de 39 años y el príncipe Harry (36), sexto en el orden sucesorio al trono británico, denunciaron una presión mediática insoportable, el racismo de los medios británicos y la incomprensión de la familia real para explicar su alejamiento de la monarquía.Ambos describieron un siniestro retrato de La Firma -nombre con el cual los Windsor se califican a sí mismos- que, según Meghan, a veces emocionada hasta las lágrimas, le negó la ayuda que reclamaba cuando era víctima de ideas suicidas. Pero el aspecto más explosivo de la carga fue la afirmación de que existió una verdadera “preocupación” en el seno de la familia real sobre el color de piel que tendría Archie, el hijo de la pareja que tiene actualmente 22 meses.Ambos tuvieron extremo cuidado en callar el nombre del responsable de esos comentarios. Hicieron saber, sin embargo, que no se trató ni de la reina Isabel II, de 95 años, ni de su esposo, el príncipe Felipe (99), actualmente hospitalizado.En el seno del gobierno británico, muchos temen que las acusaciones lanzadas por la pareja consigan enturbiar durablemente el aura de la monarquía, en un país que -en el marco del movimiento Black Lives Matter- acaba de sumergirse en un debate público sobre su pasado colonial, que llegó incluso a cuestionar la organización del Commonwealth, caro a la soberana.Antes de la publicación del comunicado real, Diane Abbott, la más antigua parlamentaria británica negra y líder del partido Laborista, llamó al palacio a responder. Abbott se preguntó en televisión si la familia real “había aprendido algo en los últimos 25 años, desde que la princesa Diana dejó la monarquía… No parece que así sea”, concluyó.Pero las costumbres no son tan fáciles de modificar en una institución con mil años de historia, que ha hecho del célebre “never explain, never complain” (nunca explicar, nunca quejarse) otro de sus dogmas favoritos.Esa actitud fue evidente ayer, cuando el padre de Harry hizo su primera aparición pública después de la infausta entrevista. De visita en una clínica el norte de Londres, el príncipe Carlos conversó cordialmente con sus futuros súbditos que esperaban para vacunarse. Pero, cuando un periodista presente le preguntó qué pensaba del episodio, el heredero del trono no respondió una palabra y dejó de inmediato el edificio.Los británicos, por su parte, se muestran extremadamente divididos sobre la decisión de los duques de Sussex, a quienes gran parte de la prensa reprocha debilitar la monarquía por interés personal. Según un sondeo del instituto YouGov publicado este martes, son la misma proporción (32%) quienes creen que la pareja fue tratada “con justicia” o “injustamente” por la familia real. No obstante, 61% de los jóvenes entre 18 y 24 años considera que no fueron tratados en forma equitativa.Sin embargo, en un país donde 69% de sus habitantes se declaran “apegados” a la monarquía, son pocos los que creen que la reina o sus herederos puedan ser realmente racistas.“La idea es absurda. La reina siempre defendió una sociedad multicultural. Está al frente del Commonwealth, formado por 2000 millones de personas, la organización multicultural más importante del mundo y por la cual siente un apego particular. Nuestra soberana ha dedicado su vida a luchar contra el racismo, al igual que el príncipe Carlos a través de su asociación, el Prince’s Trust, y que su hijo, el príncipe William”, explica Charles Anson, ex director de Comunicación del palacio de Buckingham entre 1990 y 1997.Contrariamente a lo que afirmó Harry en su entrevista con Oprah Winfrey, Anson asegura que tanto la reina, como su esposo y el príncipe de Gales “hicieron todo lo posible para ayudar a los duques de Sussex a tener éxito en su nueva vida estadounidense. Partieron a California con los mejores votos de felicidad de la soberana y de su familia”, agrega.En todo caso, la entrevista -.vista por 17 millones de estadounidenses y 11 millones de británicos un día después- tuvo este martes su primera víctima. Se trata de Piers Morgan, periodista estrella de la cadena británica ITV, animador de la popular emisión “Good Morning Britain”, que dejó sus funciones después de haber criticado violentamente a la duquesa de Sussex.“Lo lamento, no creo una palabra de lo que dijo Meghan Markle. No le creería incluso si me leyera un boletín meteorológico”, dijo al aire, provocando un enfrentamiento con uno de sus colegas. Por la tarde, OfCom, el organismo británico regulador de la Comunicación, había recibido más de 41.000 quejas, viéndose obligado a lanzar una investigación sobre mala praxis.