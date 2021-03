Brasil registró un récord de muertes por coronavirus

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.972 muertes por coronavirus Covid-19, el número más elevado desde que comenzó la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud.



Con esta cantidad, se detalló en el reporte, el total de fallecidos llegó a 168.370 personas; en tanto que se informaron otros 70.764 casos positivos de la enfermedad respiratoria, lo que eleva la cifra a 11,12 millones.



El país es el segundo con mayor cantidad de muertos y es superado solamente por Estados Unidos, en donde murieron 527.482 personas.



En las últimas horas, el estado de San Pablo se mostró conmocionado por el fallecimiento de once personas por el virus mientras esperaban que se liberara una de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Taboão da Serra, ubicada en el área metropolitana.



"Tenemos a 11 pacientes entubados, 16 esperando transferencia vía Cross (el sistema para transferir pacientes a otros hospitales del estado) y 11 fallecidos. Desgraciadamente, esos 11 fallecidos estaban esperando una plaza en los cuidados intensivos", comunicó en conferencia de prensa la secretaria adjunta de salud de la ciudad, Thamires May.



Esta situación dejó en evidencia que la situación sanitaria se encuentra al borde del colapso y, de acuerdo a varios medios locales en base a datos de autoridades de Salud, San Pablo actualmente tiene el 81,2% de sus camas de UCI ocupadas.



El estado registra 61.584 muertos y 2.117.962 de positivos, según el reporte diario que llevaba adelante la Universidad Johns Hopkins.



Con motivo del panorama sanitario, el Gobierno local anunció el pasado 3 de marzo el inicio de una estricta cuarentena para evitar que colapse el sistema.



La medida, que regirá hasta el 19 de marzo, ordena el cierre de comercios, bares, restaurantes y toda actividad recreativa, además de un toque de queda nocturno.



"Estamos al borde del colapso tanto en San Pablo como en Brasil, necesitamos coordinación nacional, algo que no hace el gobierno federal", pidió el gobernador paulista, Joao Doria.