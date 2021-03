Chile donó vacunas para asistir a personal de salud de Ecuador y Paraguay

Más de 4 millones de personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Chile, lo que equivale al 21% de su población, mientras que más de medio millón fueron vacunadas con dos dosis.



El país ha recibido hasta el momento casi 9 millones de dosis, la mayoría de la farmacéutica china Sinovac, y el Gobierno chileno decidió donar 20.000 dosis a Ecuador y Paraguay, que están en una situación crítica por el avance del coronavirus.



La donación a Ecuador y Paraguay no alteraría el plan de vacunación de Chile y se da en el marco de "un envío solidario que se comienza a gestar en las reuniones de Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur)", contó el ministro de Interior chileno Rodrigo Delgado.



El gobierno de Sebastián Piñera acordó la adquisición de más de 30 millones de vacunas: 10 millones con la estadounidense Pfizer, otros 10 millones con la china Sinovac y el resto con AstraZeneca, Johnson & Johnson y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud.



Tras revisar el stock de vacunas disponibles en Chile, se decidió un envío para que "el personal de salud de Ecuador y Paraguay pueda estar en mejores condiciones", agregó Delgado.



El envío "no afecta en nada el stock ni el calendario de vacunación en Chile", aseguró.



Prosur es un organismo creado en 2019 por iniciativa de los presidentes de Colombia y de Chile, Iván Duque y Sebastián Piñera, con el objeto de reemplazar a Unasur, y es en el marco de este organismo que Chile viene impulsando la idea de lograr un tratado global de la región contra la pandemia.



El país trasandino también colaboró recientemente en el transporte de vacunas a Uruguay y donó oxígeno a Perú.



Pese al avance de la campaña de vacunación, Chile aún debe lidiar con el incremento en el número de contagios, puesto que en la última semana los casos diarios no bajaron de 5.000.



Los expertos sostienen que este aumento de casos también se debe al relajo de la población por el rápido y exitoso avance del proceso de vacunación en Chile, que se inició el 24 de diciembre con el personal médico y desde el 3 de febrero de forma masiva.