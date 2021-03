Avistaron una extraña luz roja en el cielo y la NASA dio explicaciones

@DeborahTiempo una amiga me compartió estas fotos que tomó desde su casa en Bo. Anones, Naranjito hacía en área metropolitana. Esa luz roja tuvo una duración aproximadamente de 6 minutos hasta que se desvaneció. ¿Tienes alguna explicación para esto? pic.twitter.com/0Rrq2FRRbr — Elgee (@elgeeross) March 3, 2021

A three-stage suborbital sounding rocket was launched in the afternoon on March 3 for the Department of Defense from NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia.



The launch was to study ionization in space just beyond the reaches of Earth’s atmosphere: https://t.co/OIDGWaAOS2 pic.twitter.com/JMLYze8DVE — NASA Wallops (@NASA_Wallops) March 4, 2021

Me enviaron estas imágenes de esta luz roja cerca de las 6:30p.m. al noroeste de la Bahía de San Juan. No hay barcos en la zona ? ¿Qué será? ?‍?? @adamonzon @DeborahTiempo pic.twitter.com/dDV6mGF4ss — Mónika Candelaria (@monikmc) March 4, 2021

Hola chicos. Tengo fotos que tomé desde un LearJet donde venía de FXE a SJU. pic.twitter.com/xXy8S8dRsc — Jorge Gonzalez (@jorge1561p) March 4, 2021

? ? We've got some rocket photos to show you!



Check out a few more photos from the March 3 launch of a Terrier-Terrier-Oriole sounding rocket, carrying an experimental research payload for the Department of Defense.



More about the mission: https://t.co/KNp1PkKkFi pic.twitter.com/Ac0kbFl95m — NASA Wallops (@NASA_Wallops) March 5, 2021

El pasado miércoles, en Puerto Rico y en varios estados de la costa este de EE.UU., luego del atardecer local, muchas personas lograron ver una extraña luz roja por varios minutos, que les provocó asombro y en algunos casos hasta algo de temor frente a la desconocida señal lumínica.Los reportes con fotos y videos invadieron rápidamente las redes sociales, el avistamiento fue documentado, por ejemplo, por residentes del área metropolitana de Puerto Rico, y en varios pueblos de la Isla. Desde Naranjito la luz se dejó ver por hasta 15 minutos y luego se desvaneció, las personas al noroeste de la Bahía de San Juan también lograron verla.Frente a semejante incertidumbre, la NASA publicó rápidamente el origen del llamativo “destello rojo” en el cielo, para llevar calma a los ciudadanos. Aparentemente se trató del vapor liberado por un cohete, lanzado por el Departamento de Defensa desde la Instalación de Vuelo Wallops de la NASA, en Virginia, EE.UU.Un cohete de sondeo suborbital de tres etapas, fue lanzado justamente el 3 de marzo, para estudiar la ionización en el espacio más allá de los límites de la atmósfera terrestre. Después de volar a una altitud de varios cientos de millas, y unas 500 millas de la costa. La carga útil del cohete liberó una pequeña cantidad de vapor en el casi vacío del espacio. No existe ningún peligro para la salud pública o el medio ambiente de la Tierra por la liberación de vapor.Desde el lunes 1 de marzo la NASA había informado que esto podía pasar, anunció que cuando el cohete alcance una altura de varias miles de millas, liberaría una pequeña cantidad de vapor, y a raíz de esto varias nubes de colores podían aparecer sobre el océano, para los residentes en el Atlántico medio y sudeste de EE.UU., a medida que el Sol ilumina el vapor antes de que se difunda en el espacio.Muchos de los residentes que lograron ver como esta luz roja se mantenía por largos minutos brillando en el cielo, podrían haber evitado el estado de pánico o alarma, si tan solo hubieran recordando este anuncio previo, o su difusión hubiera sido más efectiva. Por otro lado, la NASA aseguró que no existe ningún peligro para la salud pública o el medio ambiente de la Tierra por la liberación de este vapor.Además, la NASA había anticipado que no publicarían actualizaciones de estado de lanzamiento en tiempo real durante la cuenta regresiva en las redes sociales, y que el lanzamiento no se mostraría en vivo en Internet, y el Centro de Visitantes de la NASA en Wallops no estaría abierto para ver el lanzamiento.Ubicada en la costa del estado de Virginia, las instalaciones de la NASA de la Isla de Wallops, fueron construidas originalmente en los años 40 con el objetivo de efectuar pruebas de vehículos propulsados por cohetes, el primero de los cuales fue lanzado el 4 de julio de 1945. Es uno de los sitios de lanzamiento más antiguos del mundo. Wallops gestiona el programa de cohetes de sondeo de la NASA, y admite aproximadamente 35 misiones cada año.Hasta 1957 Wallops sirvió como base de prueba de aviones de nuevo diseño, los que propulsados por cohetes y sin piloto, eran sometidos a vuelos de alta velocidad y superaban ampliamente las prestaciones de los túneles de viento de la época.Entre 1958 y 1974, ya bajo la patrocinio de la NASA, se desarrollaron allí componentes vitales para el desarrollo de los primeros vuelos tripulados (capsulas de escape, sistemas de recupero, etc.), y se efectuaron lanzamientos suborbitales y de satélites de pequeño porte.Hasta 1981 se han expandido dichas actividades, abarcando estudios terrestres y oceánicos. En 1982, luego de su fusión dentro de la estructura del Centro de Vuelo Espacial Goddard, se transforma en la cabeza del programa suborbital del organismo.Actualmente, el sitio cuenta con un total de 6 plataformas de lanzamiento de cohetes, y la infraestructura móvil necesaria para efectuar esos mismos lanzamientos de cohetes sonda prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Concentra la administración de todos los programas de la NASA referentes a cohetes sonda, globos estratosféricos, seguimiento orbital y operación de aeroplanos científicos.