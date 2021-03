Sobrevivió a la tragedia de Chapecoense y ahora se salvó de un accidente

Al menos 21 muertos y 12 heridos dejó este martes un accidente en una carretera de Cochabamba, en el centro de Bolivia, al caer un autobús de pasajeros a un precipicio, informó la policía. Algunos testimonios apuntan contra el conductor, mientras que otros destacan que la carretera estaba mojada por la llovizna.



Lo increíble de la noticia es que en ese micro viajaba Erwin Tumiri, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapeocense, ocurrida en 2019. El hombre que se desempeñaba como técnico de la empresa LaMia volvió a protagonizar un milagro al salir prácticamente ileso de este accidente.



El hecho ocurrió hacia la 1 de la madrugada en una carretera que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, cuando el vehículo cayó por un precipicio de una profundidad de 150 metros. La Policía investiga las causas del accidente, el más grave de 2021, y no descarta que aumente la cifra de fallecidos.



Lucía Tumiri, hermana del pasajero que volvió a rozar la muerte, habló con el diario Los Tiempos y explicó: “Está estable, gracias a Dios, una vez más se salvó”, dijo. Según el informe, el hombre tiene lastimaduras en las rodillas y raspaduras en la espalda y permanecerá la noche en observación. “Hablé con él y me dijo que está bien. Es con el poder del Señor, siempre nos cuida y tiene sus tiempos”, agregó Lucía.



El jefe de la oficina policial de Tránsito, el coronel Helsner Torrico Valdez, agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y a la ciudad de Cochabamba, 400 km al este de La Paz. “Yo he perdido a mi tía, mi tía era como una madre para mí”, dijo una mujer a la prensa en medio del llanto en el hospital de la ciudad de Cochabamba. Contó que una prima sobrevivió y está herida. Señaló que habló telefónicamente con su prima, quien le contó que “el chofer estaba corriendo harto [mucho]y los pasajeros han gritado ‘por favor baje velocidad’, se han asustado, pero el chofer seguía corriendo y sintieron el golpe”.



“Hemos perdido a mi hermano y deja dos niños en la orfandad”, dijo un hombre en el mismo hospital. La esposa y los pequeños resultaron heridos. El bus de pasajeros salió de Cochabamba bajo una persistente llovizna, lo que reducía la visibilidad en la carretera, según medios locales.



El último incidente vial grave ocurrió en Bolivia en septiembre pasado, cuando un bus cayó por un despeñadero, con saldo de 19 muertos y 17 heridos.



TumirI dialogó en 2019 con Infobae y recordó la tragedia del Chapecoense, de la que él y la azafata Ximena Suárez fueron los únicos dos integrantes de la tripulación que salieron con vida del avión. Además, sobrevivieron el periodista brasileño Rafael Henzel, quien murió tiempo después, y los futbolistas del Hélio Neto, Jackson Follmann y Alan Ruschel.



Sorprendentemente, en aquel momento tampoco tuvo heridas graves y apenas estuvo unos días en el hospital: “Sólo tenía una cortadura tanto en mi brazo como en el mentón, pero debido a los golpes estaba todo morado. Pero después sané, estoy bien”, declaró en la entrevista con Infobae.