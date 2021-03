La OMS advirtió que es impensable que la pandemia termine a fin de año

“Es impensable que el mundo pueda deshacerse del estrago pandémico para finales de este año”, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), que renovó su preocupación al difundirse el primer aumento de coronavirus en la última semana con relación a las siete anteriores.



"Es muy prematuro y no me parece realista pensar que terminaremos con este virus para fin de año", consideró el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan.



Más optimista, añadió que "si somos inteligentes, creo que podremos terminar con las internaciones, las muertes y la tragedia asociadas" con este flagelo.



Por su parte el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, lamentó durante un informe online que el número de enfermos registrados en la última semana, luego de seis semanas consecutivas en baja, aumentó respecto de las siete anteriores.



Precisó que los casos señalados aumentaron en las Américas, en Europa, en el sudeste asiático y en el Mediterráneo oriental, según reporte de la agencia de noticias ANSA.



"Esto es decepcionante pero no sorprendente", concluyó.