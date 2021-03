Estados Unidos: una mujer denunció por acoso sexual al gobernador de Nueva York

El gobernador del estado Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, fue denunciado por acoso sexual por una excolaboradora, en el segundo episodio similar en cuatro días y poco después de que fuera acusado de amenazar a correligionarios, informó este domingo la prensa local.



“Nunca trató de tocarme; dijo que sufría la soledad en tiempos de pandemia por no poder siquiera abrazar a alguien”, dijo Bennett, según el diario The New York Times.



Agregó que a principios de junio, una noche que quedó a solas con el gobernador, este comenzó a hacerle preguntas muy personales, incluso acerca de su vida sexual y sobre si pensaba que la diferencia de edad era un obstáculo para relacionarse.



“Me sentí increíblemente incómoda y asustada”, aseguró Bennett, y sostuvo que Cuomo, de 63 años, le dijo que estaba “abierto a las relaciones con mujeres de veintitantos”, según la agencia de noticias ANSA.



La denunciante agregó que fue removida de su cargo después de que contara esos hechos a la jefa de Personal del gobernador, Jill DesRosiers.



“Nunca avancé y nunca actué de manera inapropiada”, replicó Cuomo, quien pidió una investigación “exhaustiva” sobre el episodio y dijo que Bennett fue un “miembro trabajador y valioso” de su equipo y que la joven tiene “todo el derecho a hablar”.



Cuomo había sido acusado el miércoles pasado por otra exasistente, Lindsey Boylan, quien sostuvo que el gobernador “creó una cultura dentro de su administración en la que el acoso sexual y la intimidación están tan generalizadas que no solo se toleran sino que se esperan”.



“Su comportamiento inapropiado hacia las mujeres es una confirmación de que le agradas, que debes estar haciendo algo bien; usó la intimidación para silenciar a sus críticos; y si te atreves a hablar, te enfrentarás a las consecuencias”, dijo Boylan en la plataforma Medium.



Boylan, que se postula a presidenta del distrito de Manhattan, ya había denunciado a Cuomo en diciembre pasado, cuando a través de redes sociales dijo que el gobernador "abusó de su poder" y la acosó sexualmente "durante años".



Las últimas imputaciones de Boylan se divulgaron seis días después de que Cuomo fuera acusado de haber amenazado con represalias políticas a dirigentes de su partido en su afán por encubrir decenas de muertes por coronavirus en residencias de adultos mayores.



“Puedo destruirte”, le advirtió Cuomo al diputado demócrata en la asamblea estatal Ron Kim -según aseguró este- en el transcurso de una llamada telefónica.



Kim dijo a la televisora CNN que el gobernador lo llamó amenazando con cortarle su carrera si no guardaba silencio sobre las revelaciones hechas por su secretaria, Melissa De Rosa, que desencadenaron el escándalo.



De acuerdo con Kim, Cuomo le pidió que publicara una declaración para refutar las afirmaciones de De Rosa, que confesó en privado a algunos legisladores estatales que escondieron datos de geriátricos porque temían que el entonces presidente republicano Donald Trump utilizara esa información para abrir una investigación federal “políticamente motivada”.



Más de 15.000 personas fallecieron en esas instituciones, si bien un recuento de fines de enero solo incluía 8.500, de acuerdo con esa versión. Cuomo y su equipo habrían descontado a todos los que, dada su gravedad, fueron trasladados a hospitales, donde acabaron muriendo.