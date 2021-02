Chile recibió 4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus

Foto 1/2 Foto 2/2

Consolidado como el líder de la región en el proceso de vacunación contra el coronavirus, Chile recibió un nuevo y masivo cargamento de 4 millones de dosis de Coronavac, el medicamento desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, que serán destinadas para inmunizar a personas entre los 60 y 64 años, con y sin morbilidades, durante las próximas semanas.



El arribo de las dosis se produjo entre el jueves y viernes en dos partidas, y fueron distribuidas de inmediato a los 26 depósitos de vacunas ubicados en las 16 regiones del país, que ya ha recibido más de 8 millones de dosis suministradas por el fabricante asiático y por Pfizer-BioNTech, cuyas dosis han sido principalmente utilizadas con el personal de salud y profesores.



El plan de inoculación masiva que comenzó el 3 de febrero y ha sido catalogado como uno de los más “exitosos” del continente, alcanzó este viernes las 3.238.198 personas inmunizadas, poco más del 18 % de toda la población de Chile, incluido el 75% de los mayores de 65 años.



“Afortunadamente, Chile tuvo la visión de anticiparse y lograr asegurar el provisionamiento de las vacunas. Tenemos una larga y hermosa tradición de fortaleza de nuestro sistema de vacunación e inmunología. Y, por esa razón, este proceso de vacunación masiva va a tener no solamente que continuar, sino que es un proceso urgente y necesario que vamos a tener que intensificarlo, de forma tal de cumplir las exigentes metas que nos hemos fijado”, señaló el presidente chileno Sebastián Piñera, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, tras recibir el primer cargamento.



Las autoridades esperan lograr vacunar a los grupos prioritarios durante el primer trimestre, contemplado en alrededor de 5 millones de personas, y luego alcanzar la meta de inmunizar al 80% de la población antes de fines de junio.



Esta semana, el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford, reveló que Chile es la quinta nación en el mundo en administrar más vacunas por cada 100 habitantes, y sólo superada por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.



“Las 8 millones 300 mil vacunas que han llegado a Chile, desde el inicio de la campaña de vacunación, nos va a permitir continuar con el calendario que nos hemos impuesto, asegurando las segundas dosis comprometidas”, expresó Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Aumento de casos

Pese a la velocidad del proceso de vacunación en el país, el Ministerio de Salud informó que actualmente existen 23.178 casos activos a lo largo del país y que en solo 24 horas se alcanzó a las 1795 personas con capacidad para contagiar. La cifra significó el segundo mayor incremento en esa medición en lo que va del año, y empujó a las autoridades a continuar con las medidas de protección.



“No es momento de abandonar ninguna de las medidas de autocuidado contra el covid-19. El conjunto de la población, incluyendo los más de 3 millones de personas que ya se han vacunado con la primera dosis, deben seguir usando mascarilla, lavándose las manos frecuentemente, evitar las aglomeraciones y mantener la distancia física”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, en su reporte diario sobre el avance del Covid-19.



El funcionario también informó que se contabilizaron 4586 casos nuevos de coronavirus, el número más alto desde el 29 de enero, y se llegó a un total de 816.929 contagios. Además, se registraron 90 fallecidos por causas asociadas al covid-19 en las últimas 24 horas, y la cifra de decesos aumentó a 20.400 desde el comienzo de la pandemia. (Fuente: La Nación)