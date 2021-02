Príncipe Harry y su esposa renunciaron por completo a la familia real británica

Al confirmar que no deseaban dar marcha atrás en su decisión al final del periodo de transición de un año, "los títulos militares y patronatos reales del duque y la duquesa (de Sussex) serán devueltos a su majestad la reina", precisó el palacio en un comunicado.



Deseosos de ser independientes financieramente y de protegerse de la presión mediática, la pareja había provocado un verdadero terremoto el año pasado cuando anunciaron que deseaban retirarse de sus obligaciones oficiales.La decisión tenía que ser revisada al cabo de un año.



"El duque y la duquesa de Sussex confirmaron a Su Majestad que no volverán a ser miembros activos de la familia real", informó el palacio en un comunicado citado por la agencia AFP.



"Tras conversar con el duque, la reina escribió para confirmar que, al renunciar a sus obligaciones vinculadas a su pertenencia a la casa real, no es posible seguir ejerciendo responsabilidades y deberes vinculados con una vida de servicio público", agrega el texto.



Por tanto, los títulos serán devueltos y repartidos entre otros miembros de la familia.



"Aunque todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia real", concluye el comunicado.