Japón: el sismo que sacudió Fukushima sería una réplica del terremoto de 2011

Así se sintió el sismo de magnitud 7,0 que sacudió la prefectura japonesa de Fukushima y Tokio https://t.co/NI5Vj2PI64 pic.twitter.com/mWYnrV9Krc — RT en Español (@ActualidadRT) February 13, 2021

Level 6 EARTHQUAKE in Japan. Was in Fukushima but still shook my home well ! pic.twitter.com/rZSJYiOA5K — Mr Japan ?? (@YLaylee) February 13, 2021

Podría ser una réplica del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

Un potente terremoto, de 7,1 grados en la escala de Richter, sacudió hoy la costa este de Japón, cerca de la Prefectura de Fukushima. El movimiento telúrico se registró a las 11:08 hora local y se notó con fuerza en la ciudad de Tokio, capital del país del Sol naciente.Las autoridades de las prefecturas de Miyagi y Fukushima informaron de al menos 50 personas heridas como resultado del sismo. Al menos 950.000 hogares quedaron sin electricidad hasta la medianoche del sábado, al igual que varias plantas energéticas.Por el momento, el organismo nipón aclaró que no se emitió una alerta de tsunami.El temblor se sintió con fuerza en Tokio, donde vibraron algunos edificios, aunque hasta el momento no se registraron heridos, víctimas fatales ni daños materiales.La zona de Fukushima fue escenario en 2011 de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Japón, cuando un sismo de 9 grados provocó una ola gigante: ambos fenómenos dejaron más de 15.000 fallecidos.Aquel episodio provocó una crisis radiactiva sin precedentes en la central nuclear de Fukushima, que puso en alerta a las autoridades y obligó a evacuar las inmediaciones del predio energético.El Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio informó que se cree que el sismo de magnitud 7,1 que se registró este sábado frente a la costa de la prefectura de Fukushima es una réplica del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, recoge el periódico The Japan Times."Debido a que [el terremoto de 2011]fue enorme, con una magnitud de 9,0, no es sorprendente que haya una réplica de esta escala 10 años después", señaló el profesor del organismo, Kenji Satake.Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que, debido al temblor de este sábado, durante al menos una semana podrían ocurrir réplicas de hasta 6 en la escala de intensidad sísmica japonesa, el segundo nivel más alto.Previamente, las autoridades de las prefecturas de Miyagi y Fukushima informaron de al menos 50 personas heridas como resultado del sismo. Al menos 950.000 hogares quedaron sin electricidad hasta la medianoche del sábado, al igual que varias plantas energéticas.El sismo se localizó frente a la costa de Fukushima, unos 220 kilómetros al norte de Tokio. Aparte de las prefecturas de Miyagi y Fukushima, el temblor se sintió también en la capital. Posteriormente, se produjeron también varias réplicas en el área de Fukushima de magnitud menor, entre 3 y 5.El temblor se produjo cuando falta menos de un mes para el décimo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. El 11 de marzo de 2011, el tsunami generado por ese terremoto de magnitud 9,0 provocó la muerte de más de 18.000 personas y grandes destrozos a lo largo de la costa japonesa.Japón se encuentra en el llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra zonas de intensa actividad sísmica y volcánica. En ese territorio, de unos 40.000 kilómetros de longitud, se concentra más del 75 % de los volcanes activos e inactivos del mundo y se registra hasta el 90 % de los grandes terremotos del planeta.