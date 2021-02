Moderna busca aumentar la capacidad de sus frascos para acelerar la inmunización

"Con el fin de optimizar recursos y oportunidades para entregar más dosis más rápido a cada mercado, Moderna ofreció llenar sus frascos con hasta 15 dosis de vacuna, en comparación con las 10 anteriores", dijo la empresa en un comunicado.



La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ya aprobó el aumento del 40% en el contenido de los frascos, según el diario The New York Times, que citó fuentes interiorizadas del caso.



Un portavoz dijo que se están llevando a cabo conversaciones con la FDA y las autoridades de los distintos países donde se usa la vacuna de Moderna, y que este aumento no requeriría un cambio en el empaque del producto.



"Cualquier cambio estaría sujeto a la autorización final de las distintas autoridades reguladoras. La implementación de cualquier cambio demoraría entre dos y tres meses", agregó.



Para aumentar las dosis habría que transformar las líneas de producción, lo que tardaría menos de diez semanas, indicó el diario estadounidense.



"Sería un gran paso adelante", afirmó en ese diario Moncef Slaoui, exasesor jefe del programa de vacunación de la administración de Donald Trump.



"Creo que tendrá un impacto en el corto plazo", agregó. Más del 10% de la población de Estados Unidos recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, algo menos de la mitad con Moderna y el resto con Pfizer.



El presidente Joe Biden confirmó el jueves que las dos compañías proporcionarán 600 millones de dosis en total, suficientes para inmunizar al 90% de los habitantes del país.