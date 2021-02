Instagram eliminará las cuentas que envíen mensajes privados "abusivos"

Instagram anunció este miércoles en su blog que procederá a eliminar de forma permanente las cuentas de los usuarios que envíen mensajes privados "abusivos".



La red social avisó que sus normas contra la incitación al odio no toleran los ataques a las personas por características como la raza o la religión. Hasta el momento, el servicio aplicaba en ese caso una sanción temporal, impidiendo a quienes violaban esa regla mandar más mensajes durante un período de tiempo determinado. "Ahora, si alguien sigue enviando mensajes ofensivos, desactivaremos su cuenta", declaró la compañía, propiedad de Facebook.



Además, Instagram desactivará toda nueva cuenta creada para eludir esas restricciones, así como aquellas que sean "creadas exclusivamente para enviar mensajes abusivos".



De otra parte, la red social está trabajando en una nueva función, que incorporará a los comentarios de los usuarios y se lanzará en los próximos meses, para resolver este problema y "combatir el odio y el racismo en la plataforma".



El conjunto de nuevas medidas fue puesto en marcha después que varios futbolistas de clubes británicos sufrieran insultos racistas. Entre ellos se encuentran los jugadores Marcus Rashford, Axel Tuanzebe y Anthony Martial, del Manchester United F. C.; el defensa del Chelsea F. C., Reece James; y Romaine Sawyers, del West Bromwich Albion, informa Sky News.



"La humanidad y las redes sociales están en su peor momento. Sí, soy un hombre negro y vivo cada día orgulloso de serlo", tuiteó Rashford el pasado enero. "Nadie, ni ningún comentario, me va a hacer sentir diferente. Así que lo siento: si alguien estaba buscando una reacción fuerte, simplemente no la va a conseguir", agregó.