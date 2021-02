El Papa Francisco ruega a la Virgen de Lourdes por quienes sufren en pandemia

Por intercesión de #NuestraSeñoradeLourdes, patrona de los enfermos, pidamos al Señor que conceda la salud de alma y cuerpo a cuantos sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia, y que fortalezca a quienes los asisten y acompañan en este tiempo de prueba. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 11, 2021

Festividad de Lourdes

El papel del santuario de Lourdes

El papa Francisco dedicó dos mensajes en su cuenta de Twitter @Pontifex_es para recordar que hoy, jueves 11 de febrero, es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo."Por intercesión de #NuestraSeñoradeLourdes, patrona de los enfermos, pidamos al Señor que conceda la salud de alma y cuerpo a cuantos sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia, y que fortalezca a quienes los asisten y acompañan en este tiempo de prueba", escribió en uno de ellos."En la #JornadadelEnfermo brindemos una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas. Pienso, en particular, en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del #coronavirus. A todos, especialmente a los más pobres, les expreso mi cercanía", completó en el otro.En esta festividad mariana se recuerdan las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita Soubirous, en Lourdes, Francia, cerca del río Gave, que sucedieron entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858.La pandemia de COVID-19 cambió también el desarrollo de las peregrinaciones a los santuarios dedicados a esta advocación mariana, en especial al de Lourdes (Francia).El 11 de febrero del año pasado, en la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, presidió la misa internacional en la basílica de San Pío X.En un artículo publicado en el Boletín N. 343 de la Asociación Médica Internacional del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, órgano oficial de la Oficina de las Constataciones médicas de Lourdes, monseñor Fisichella exponía a partir de la carta apostólica del Papa Francisco, Sanctuarium in Ecclesia, una reflexión sobre el papel del santuario de Lourdes en la nueva evangelización, y de modo particular el carisma de las personas enfermas.Y en este marco, destacó “la valiosa asistencia ofrecida por numerosos médicos y enfermeros en el Santuario de Lourdes retoma todo su sentido como una verdadera proclamación cristiana, tomando seriamente en consideración la dignidad de cada persona”.