La OMS terminó la misión para determinar el origen del coronavirus en China

La misión terminó su labor en China sin determinar el origen del coronavirus que causó la muerte de más de 2,3 millones de personas en todo el mundo, aunque consideró que es "extremadamente improbable" que la infección se haya propagado por un accidente de laboratorio.



El anterior Gobierno estadounidense de Donald Trump había acusado al Instituto de virología de la ciudad china de Wuhan de haber dejado escapar el virus, voluntariamente o no, recordó la agencia de noticias AFP.



El comentario de Daszak es una reacción a declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que afirmó que "en lugar de fiarnos en conclusiones que pueden estar motivadas por cualquier cosa salvo por la ciencia, queremos ver donde nos conducen los datos y la ciencia, y sobre eso se basarán nuestras conclusiones".



Los expertos de la OMS realizaron su trabajo en medio de fuertes presiones, con Estados Unidos exigiendo una "sólida" investigación y China advirtiendo contra la politización de la misión.



Un integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este miércoles terminó su estudio sobre el origen de la pandemia en Wuhan salió al cruce de comentarios del Gobierno de Estados Unidos, que el martes sembró dudas sobre el trabajo de la misión al criticar a China por no colaborar con la investigación.



"No se fíen demasiado de los servicios de inteligencia estadounidenses", tuiteó Peter Daszak, en referencia a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado que tomó distancia con las primeras conclusiones de los expertos de la OMS.