Seis militares y un civil murieron tras caer una avioneta militar en Paraguay

Seis militares y un civil murieron hoy por la caída de una avioneta en un predio de la Fuerza Aérea de Paraguay, en las afueras de Asunción, informó el comandante de esa fuerza, general Juan Pablo Paredes."Preliminarmente no se cuenta con datos de que la aeronave Cessna 402 haya pasado por una situación de emergencia. Los ocupantes, seis efectivos de la Fuerza Aérea (entre ellos el piloto y el copiloto), no pudieron ser rescatados", informó Paredes, según la agencia de noticias EFE.Un funcionario público figura también entre los fallecidos en el accidente, agregó.En tanto, un joven estudiante, de 19 años, sobrevivió al impacto y se encuentra grave en el Hospital de Emergencias Médicas de la capital, según el jefe de esa especialidad, Agustín Saldívar.La aeronave siniestrada "es un Cessna bimotor 402 que se precipitó a tierra cuando estaba a 30, a 40 segundos de alcanzar la cabecera de la pista del Aeropuerto (internacional) Silvio Pettirossi para el aterrizaje", dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Víctor Urdapilleta."Sucedió todo de repente", dijo el comandante. "Estamos muy consternados por tantas pérdidas", expresó en declaraciones a periodistas."El avión venía de Fuerte Olimpo (800 km al norte). No conocemos si tenía algún problema técnico. Lo único que se visualiza es que estaban ya bastante cerca del descenso y se produjo a una altura no muy alta. El sobreviviente está en muy mal estado y ya se ha confirmado el deceso de siete", dijo a su vez el jefe de Bomberos Rafael Valdez.La máquina cayó en el estacionamiento reservado a militares, a pocos metros del edificio principal de la Fuerza.El impacto afectó además cuatro vehículos estacionados, abundó Valdez.