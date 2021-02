OMS: "La teoría de una fuga del covid-19 desde un laboratorio es poco creíble"

El jefe del equipo técnico de la Organización Mundial de la salud (OMS) que investiga el origen de la pandemia en la ciudad china de Wuhan calificó hoy como "poco creíble" que el coronavirus haya salido de un laboratorio y afirmó que esa hipótesis se ajusta más a un "excelente guión" para una película.



Peter Ben Embarek forma parte de la decena de investigadores de la OMS que llegaron a China en enero para investigar la aparición de la Covid-19.



El Instituto de Virología de Wuhan cuenta desde 2012 con un laboratorio de alta seguridad P4 para patógenos muy peligrosos, que puede albergar cepas de virus como el del Ébola y que la OMS pudo visitar.El equipo estuvo el Instituto de Virología de Wuhan desde donde, según algunas controvertidas hipótesis lanzadas incluso por el propio expresidente estadounidense Donald Trump y sus principales colaboradores, habría salido el virus.



"Si empezamos a seguir y perseguir fantasmas aquí y allá, nunca llegaremos a ninguna parte", dijo Ben Embarek en una entrevista telefónica desde Beijing, informó la agencia de noticias AFP.



Para el experto, que estuvo trabajando para la OMS en la capital china a principios de la década de 2010, la visita al Instituto fue "un paso importante para entender de dónde vienen estas historias".



Hay que ser capaces de "explicar por qué algunas de ellas son totalmente irracionales, por qué algunas de ellas podrían tener sentido, y por qué algunas de ellas pueden ser explicadas o no", agregó.



Ben Embarek dijo que había mantenido "conversaciones muy francas" con sus interlocutores chinos.



Antes de dejar el cargo de jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo volvió a señalar con el dedo al Instituto a mediados de enero.



Sin embargo, hasta ahora no se encontraron pruebas que apoyen esta hipótesis.



Todas estas conjeturas serían "excelentes guiones para películas y series", insistió el jefe de los expertos de la OMS, quien subrayó los beneficios de "atenerse a la ciencia y a los hechos" para sacar una conclusión definitiva sobre el origen de la pandemia.



Según Ben Embarek, la delegación debe concluir su misión en Wuhan la próxima semana.



"No obtendremos respuestas completas sobre el origen del virus, pero será un buen primer paso", aseguró. "Será una forma muy sólida y clara de cómo avanzar", concluyó.