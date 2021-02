El papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

El papa Francisco, de 84 años, recibió este miércoles la segunda dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el coronavirus Covid-19.El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el Sumo Pontífice fue vacunado esta mañana, tres semanas después de recibir la primera dosis, en el atrio del aula Pablo VI, en las cercanías de la Plaza San Pedro.El lugar se encuentra acondicionado especialmente para la campaña de vacunación en El Vaticano.La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano reservó cerca de 10.000 vacunas de la compañía farmacéutica Pfizer para su campaña de inoculación.La campaña comenzó el 13 de enero, cuando Francisco recibió la primera dosis, y contempla la vacunación a más de 3.000 empleados y 800 residentes.En primer lugar se resolvió vacunar a trabajadores de la salud y a los ancianos. Por el momento, en El Vaticano no está previsto vacunar a los menores de 18 años.Con la aplicación de esta segunda dosis, el Papa llegará inmunizado al viaje que tiene programado realizar a Irak del 5 al 8 de marzo.El Santo Padre, por otra parte, tiene previsto retomar el próximo domingo el tradicional Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, con presencia de fieles en la Plaza San Pedro.El papa había interrumpido el Ángelus desde la ventana para evitar aglomeraciones en la plaza a causa de la pandemia de coronavirus.Desde el 20 de diciembre pasado, Francisco pronunciaba la oración en streaming desde la Biblioteca Privada.En las últimas horas se supo además que al papa se le recomendó iniciar una estricta dieta para aliviar un fuerte dolor de espalda que sufre desde fines del año pasado.Según trascendió, sus médicos personales le aconsejaron suprimir las pastas por un tiempo con el objetivo de bajar algunos kilos.El diario The Sun, que citó fuentes del Vaticano, dijo que a Francisco le recomendaron ingerir pequeños tazones de arroz en las comidas junto con abundante cantidad de frutas, verduras, y pescados.Si el papa no logra modificar sus hábitos alimenticios y bajar de peso, la única manera en la que podría aliviar el dolor sería sometiéndose a una operación, dijeron las fuentes.