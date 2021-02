Exportaciones a Brasil crecieron en enero por primera vez en 15 meses

El intercambio comercial con Brasil en enero arrojó un superávit de u$s22 millones, el primer saldo positivo desde que llegó la pandemia de Covid-19 al continente. Las exportaciones hacia dicho país crecieron en términos interanuales por primera vez desde octubre de 2019.



Según un informe de la consultora Ecolatina, el intercambio comercial con el país vecino registró el primer incremento en 28 meses, al mejorar un 23% respecto de enero de 2019.



"Con este dato, se puso fin a una tendencia muy dañina para nuestras cuentas externas: el comercio bilateral total acumulaba más de dos años en rojo. Como resultado, se redujeron las opciones de complementariedad para la producción industrial de ambos países, aprovechando la suma de ambos mercados", explicaron desde la entidad.



Cabe recordar que en 2020 la participación de productos argentinos en la canasta de importaciones brasileñas se redujo al 5%, mínimo histórico. Esto sucedió en parte por la pandemia, que afectó a la actividad y al comercio en todas las latitudes pero también obedeció a la elevada brecha cambiaria que incentivó la postergación de exportaciones en productos esenciales para el intercambio bilateral, como los automóviles.



En particular, las exportaciones avanzaron un 18,4% anual, el salto más elevado desde febrero de 2019, y totalizaron un valor de u$s783 millones.

Paralelamente, las importaciones, que ya venían mostrando subas desde septiembre, ascendieron 28,2% anual hasta los u$s761 millones. "Esta suba puede leerse como una buena noticia, ya que está vinculada con la recuperación de la industria que demanda cada vez más insumos, pero a la vez como el fruto de las expectativas de devaluación, que incentivan a adelantar importaciones", advirtieron en Ecolatina.



De cara al futuro, la consultora proyecta un año "menos peor" que 2020, con superávit para Argentina, ya que se esperan menores restricciones y un rebote de ambas economías, aunque advirtieron que es necesario dedicar esfuerzos a reducir la brecha y normalizar el comercio exterior.

Por el contrario, desde la consultora Abeceb estiman una profundización del déficit a u$s1.420 millones, tras haber registrado uno de u$s729 millones el año pasado, debido a un mayor dinamismo en las importaciones (+37,0%) que en las exportaciones (+31,7%).



Por el lado de las exportaciones, esperan fuertes crecimientos en el sector automotriz (+46%) y en las manufacturas de origen industrial sin autos (+25%), y un incremento algo menor en los cereales (+9%).



De esta forma, las exportaciones totales alcanzarían los niveles pre-pandemia al ubicarse en u$s10.479 millones (vs u$s10.372 millones en 2019).



Por el lado de las compras, avizoran que vehículos y autopartes serían los rubros más dinámicos con una expansión del 63%. Por lo tanto, las importaciones totales se ubicarían un 17% por encima de los niveles pre-pandemia al totalizar los u$s11.899 millones (vs USD 10.159 millones en 2019).



De esta forma, el intercambio comercial marcaría un fuerte incremento anual del 34,5% a u$s22.379 millones.



Ámbito.com.