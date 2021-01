Video: Crearon el corazon artificial más avanzado del mundo y saldrá a la venta

El grupo francés Carmat anunció que va a comercializar su corazón artificial, indicado para personas con insuficiencia cardíaca terminal, a partir del segundo trimestre de este 2021, una vez que ha obtenido la certificación europea (CE).Carmat explicó en un comunicado que el pasado 22 de diciembre recibieron el OK de Europa para abrir la puerta a "una oportunidad de mercado muy importante", teniendo en cuenta que en cinco grandes países europeos (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido) hay "al menos 2.000 pacientes" actualmente en espera de un trasplante.La empresa, que utilizará la marca Aeson, prevé concentrarse este año en Alemania y en Francia, que representan el 55 % de los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica en la Unión Europea (UE). No obstante, tampoco descarta "aprovechar oportunidades comerciales" en otros países que reconozcan la certificación CE.Los corazones artificiales llevan existiendo desde hace más de 80 años, desde que el doctor Vladimir Demikhov implantara el primero en un perro en 1937. Pero dado el papel tan importante que tiene el corazón en el funcionamiento del cuerpo, y la pura complejidad de desarrollar uno que funcione en humanos a largo plazo, no fue hasta la década de 1980 cuando se empezaron a implantar esos dispositivos en personas de forma permanente. Incluso ahora, son dispositivos que están destinados principalmente a servir como “puente” temporal para aquellos que están en la lista de espera para un trasplante de corazón.

El corazón artificial de Carmat está destinado a ser completamente implantable y utilizado en casos de insuficiencia cardíaca terminal. Cuenta con sensores y elementos hidráulicos integrados para imitar el flujo sanguíneo de un ser humano, así como tejidos animales tratados químicamente para reducir la formación de coágulos. A diferencia de otros TAH, también puede ajustar la tasa de flujo de sangre en tiempo real según la demanda (por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y sea necesario un flujo más alto). Pesa 900 gramos, casi tres veces más que un corazón humano normal, y funciona con baterías de iones de litio. El sitio Gizmodo.com informa que según Smithsonian Magazine, se cree que el corazón de Carmat debería poder funcionar de forma continua durante un máximo de cinco años permitiendo que la persona que lo use tenga una vida “normal”.El increíble dispositivo viene siendo desarrollado desde hace 27 años y no ha sido hasta diciembre pasado que consiguió su aprobación, un requisito necesario antes de poder comercializar o utilizar tecnologías médicas experimentales. Luego de eso, las acciones de Carmat subieron un 34% y la valoración de la empresa creció hasta alcanzar 496 millones de dólares después de que se hiciese público que Carmat había conseguido la aprobación, un proceso que le llevó 10 años. El año pasado, la compañía anunció que había logrado un hito importante: uno de sus pacientes ya había superado la barrera de los dos años de vida con su bioprótesis.En paralelo a esta comercialización, continuará con su plan clínico que incluye un estudio en Francia con 52 pacientes, la finalización de otro ensayo, bautizado Pivot, en el que hay actualmente 15 pacientes, y el seguimiento clínico de los 95 primeros que se acojan al desarrollo comercial de este corazón artificial que cuesta unos 150.000 euros.