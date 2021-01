UE invitó a EEUU a regular juntos el "inmenso poder" de empresas digitales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó este martes a las autoridades de Estados Unidos a trabajar juntos en la creación de un marco regulatorio para controlar "el inmenso poder" de los gigantes tecnológicos, para que "las interferencias en el derecho de expresión" no sean "basadas solamente en reglas internas de una empresa".



"Necesitamos contener el inmenso poder de las grandes empresas digitales. Quiero invitar a nuestros amigos en Estados Unidos a unirse a nuestra iniciativa. Juntos podemos crear una guía para la economía digital que sea válida en todo el mundo", dijo Von der Leyen en un discurso por videoconferencia en el Foro de Davos.



Von der Leyen apuntó que la Unión Europea (UE) busca que los gigantes digitales exhiban "transparencia" sobre los procesos tecnológicos utilizados para la toma de decisiones.



"No podemos aceptar que decisiones que tienen un impacto profundo en nuestra democracia sean tomadas por programas de computadora. Queremos que sea claro que las empresas de internet asuman responsabilidad por la forma en que diseminan, promocionan y remueven contenido", señaló citada por la agencia AFP.



Von der Leyen mencionó el caso del bloqueo de la cuenta del expresidente Donald Trump en Twitter, y añadió que "tales interferencias en el derecho de expresión no pueden ser basadas solamente en reglas internas de una empresa".



"Es necesario un grupo de reglas y leyes para decisiones de tal efecto", apuntó.



El 10 de enero pasado, tras el ataque al Capitolio, las redes sociales Tik Tok y hasta la aplicación Parler, la más usada por grupos extremistas en Estados Unidos, y la plataforma Amazon se sumaron a los esfuerzos de Google, Apple, Twitter y Facebook para bloquear a las denuncias de fraude electoral del presidente saliente Donald Trump y las amenazas y mensajes violentos de sus simpatizantes.



En la visión de la funcionaria alemana, el modelo de negocios de las plataformas en línea "tiene un impacto no solo en la competencia libre y justa, sino también en nuestra democracia, nuestra seguridad y en la calidad de nuestra información".



En diciembre pasado, la UE lanzó dos proyectos de ley sobre derechos y operación de empresas de servicios digitales "para poner orden en el caos", iniciativas que hicieron encender las luces de alarma de varios gigantes digitales, opositores a cualquier regulación.



El objetivo de la iniciativa es enfrentar mediante regulación fenómenos como discursos de odio divulgados en gran escala, desinformación, liquidación de los pequeños comercios o la creación de gigantescos conglomerados que eliminan la competencia.



Además de los cinco gigantes de la sigla GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), se contemplarían también en la regulación a las plataformas Booking, Alibaba, Bytedance (TikTok), Snapchat y la firma de teléfonos móviles Samsung.